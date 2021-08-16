Трамп посоветовал Байдену уйти в отставку из-за Афганистана

Экс-президент США Дональд Трамп заявил, что нынешний глава Белого дома Джо Байден должен уйти в отставку на фоне бегства властей Афганистана.

«То, что Джо Байден сделал с Афганистаном, легендарно. Это станет одним из величайших поражений в американской истории!» – передала слова Трампа в своем твиттере его помощница Лиз Харрингтон.

Кроме Афганистана Трамп припомнил Байдену голосование по почте на президентских выборах в США 2020 года, которое, по его мнению, было незаконным.

«Джо Байдену пора с позором уйти в отставку ... Это не должно иметь большого значения, потому что он изначально не был избран законно!», – добавил Трамп.

Ранее «Эксперт» писал, президент Афганистана Ашраф Гани вылетел из Кабула в Таджикистан, оттуда он должен направиться в другую страну. Об этом сообщает Asia-Plus со ссылкой на чиновника из правительства Афганистана Саджада Нуристани.

«Президент подал в отставку и вылетел в Таджикистан. Его сопровождают советник по национальной безопасности Хамдулла Мухиб и глава администрации Фазл Махмуд Фазли», — заявил Нуристани.

По его данным, из Таджикистана Гани должен направиться в другую страну, но в какую именно, пока неизвестно. Ранее президент Гани свое решение уйти в отставку объяснил тем, что «боевые действия в Кабуле невозможны».

По информации источников Khaama Press и Reuters, главой переходного правительства страны будет назначен экс-глава МВД Афганистана и бывший посол в Германии Али Ахмад Джалали.

Запрещенное в России террористическое движение «Талибан» 15 августа объявило, что установило полный контроль над Афганистаном. Талибы заявили, что входят в Кабул для предотвращение грабежей после того, как его покинули правительственные войска.

Ранее «Эксперт» сообщал, что чуть более недели потребовалось талибам, чтобы завершить победное наступление захватом столицы Афганистана. Американская разведка, не отрицавшая, что из-за вывода войск НАТО, дни правительства Ашрафа Гани сочтены, все-таки спрогнозировала, что США удастся вывести свои войска перед тем, как столица Афганистана падет. Не удалось. Талибы решили не давать США возможности сохранить лицо. Спешная эвакуация американских солдат и иностранных посольств началась раньше, чем планировалось, и шла настолько поспешно, что врагу пришлось оставить даже оружейные склады в Баграме.