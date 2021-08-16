Трутнев: Россия освоит Курилы за пять лет

Вице-премьер правительства РФ, полномочный представитель президента России в Дальневосточном федеральном округе Юрий Трутнев заявил, что правительство планирует увеличить экономического развития Курильских островов в ближайшие пять лет, сообщает ТАСС.

«Там сегодня небольшие поселки на островах, хорошо работающие эффективные рыбозаводы, только их тоже мало. А преференциальный режим в том ракурсе, в котором Михаил Владимирович [Мишустин, премьер-министр] поручил министерству финансов и нам разработать – это, по сути дела, российский офшор... Территория, в которой остаются только налоги на доходы физических лиц. И я уверен, что такой преференциальный толчок развитию островов будет услышан и российскими предпринимателями, и нашими соседями. Мы очень надеемся, в течение ближайших пяти лет, я уверен в том, что мы почувствуем опережающую динамику развития Курильских островов. Мы их просто освоим», – сказал Трутнев в интервью ГТРК «Владивосток».

Ранее председатель правительства РФ Михаил Мишустин дал поручение, которое касается дополнительных мер поддержки предпринимателей в Сахалинской области. Речь идет о введении особого налогового режима на территории Курильских островов, в частности, планируется освободить организации от уплаты налога на прибыль, налога на добавленную стоимость, налога на имущество, земельного и транспортного налогов. Кроме того, на Курилах предполагается ввести процедуру свободной таможенной зоны и пониженные ставки обязательных платежей по страховым взносам в размере 7,6%. До конца августа на рассмотрение правительства должны быть представлены согласованные предложения по созданию такого режима на Курилах.

23 июля «Эксперт» писал, что президент России Владимир Путин в режиме видеоконференции провел оперативное совещание с постоянными членами Совета Безопасности, в ходе которого заявил о предложениях по развитию Курильских островов, которые носят «абсолютно уникальный, беспрецедентный характер».

«Знаю, что председатель правительства [М.Мишустин] в ближайшее время вылетает с рабочим визитом на Дальний Восток, в Иркутск.Хочу, Михаил Владимирович, попросить Вас, – у Вас там большая программа, Вы мне докладывали, я знаю – и аварийное жильё по некоторым регионам посмотреть, и медицину, и так далее, – но просил бы Вас особое внимание обратить на ситуацию на Курильских островах.Вы знаете, что с японскими партнёрами мы давно организуем работу по тому, чтобы создать необходимые условия для участников экономической деятельности. Мы с Вами это обсуждали, есть хорошие наработки, у Вас предложения есть очень хорошие.Скажу, что то, о чём мы говорили, носит абсолютно уникальный, беспрецедентный характер. Говорю это специально для того, чтобы заинтриговать участников экономической деятельности, и надеюсь, что после Вашей поездки, оценки ситуации на месте мы окончательно сформулируем эти предложения и их обязательно реализуем.Давайте начнём работу по той теме, которая сегодня у нас в повестке дня», – сказал Путин.