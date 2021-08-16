Украинская экономика снова впала в рецессию

Экономика Украины снова впала в рецессию. Как отмечает Bloomberg, последствия пандемии продолжают сказываться на экономике, при этом процентные ставки были подняты для борьбы с растущей инфляцией.

Валовой внутренний продукт во втором квартале сократился с учетом сезонных колебаний на 0,8% после падения на 1,2% в предыдущие три месяца, показали предварительные данные в понедельник.

В результате во второй раз после начала пандемии экономика Украины сократилась в течение двух кварталов подряд и это станет ударом для инвесторов, которые вложились в бумаги, выпущенные во время реструктуризации долга в 2015 году и которые выплачиваются в зависимости от уровня роста ВВП, отмечает Bloomberg

Теперь вопрос в том, насколько спад экономики затянется. Центральный банк Украины прогнозировал рост в этом году на 3,8%, хотя и предупредил, что месячная блокировка, вызванная вариантом дельты, может сократить этот показатель на 0,6%.

Но более сильный встречный ветер может исходить от инфляции, которая подталкивает ЦБ добавить к трем повышениям ставки в этом году еще одно.