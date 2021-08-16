В России за сутки коронавирус выявили менее чем у 21 тыс человек

За прошедшие сутки коронавирус официально подтвердили у 20 765 жителей России. Вчера, 15 августа, сообщалось о 21 624 случаях инфицирования. Вылечились за сутки от инфекции 15 601 пациент, а скончалось 806 (вчера 816) человек.

По наибольшему числу зараженных на первом месте находится Москва (1489), на втором находится Санкт-Петербург (1383). На третьем месте по числу инфицированных остается Московская область (1362), на четвертом Нижегородская область (528), а на пятом Ростовская область (487).

Всего за время пандемии в России 6 621 601 человек был инфицирован коронавирусом, вылечилось 5 899 917 человек, а общее число скончавшихся составило 171 305 пациентов.