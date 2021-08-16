Власти Израиля сняли запрет на посещение России

С 16 августа министерство здравоохранения Израиля исключило Россию из списка стран с высоким уровнем распространения коронавируса, запрещенных для посещения израильтянами без разрешения специальной комиссии, сообщает ТАСС. Кроме того, израильтянам разрешено посещать Аргентину, Белоруссию, Великобританию, Индию, Кипр, Киргизию, Узбекистан и ЮАР.

В заявлении Минздрава Израиля говорится, что министерство утвердило состав двух списков – «красного» и «желтого». В «красном» продолжают находиться Бразилия, Болгария, Грузия, Испания, Мексика и Турция, для их посещения требуется разрешение израильских властей. В «желтом» с понедельника находятся Австралия, Австрия, Венгрия, Гонконг, Китай, Молдавия, Новая Зеландия, Сингапур, Тайвань и Чехия, после посещения которых необходимо самоизолироваться до получения отрицательного теста на COVID-19.

Все остальные страны, включая Россию, с 16 августа отнесены к «оранжевому» списку государств, которые израильтянам посещать разрешено, но по возвращении из которых обязательно прохождение недельного карантина даже для вакцинированных и переболевших.