Законность постройки в Москве теперь можно проверить через Telegram-бот – заммэра Ефимов

Госинспекция по недвижимости запустила Telegram-бот для проверки объектов недвижимости. Для этого пользователю достаточно отправить в чат Самостроя.net кадастровый номер объекта, и в течение минуты робот даст ответ о наличии или отсутствии данных о самовольном строительстве. Об этом рассказал заместитель мэра Москвы по вопросам экономической политики и имущественно-земельных отношений Владимир Ефимов.

«С помощью нового чат-бота пользователи могут без личных визитов и письменных обращений в Госинспекцию по недвижимости оперативно получать необходимую информацию о законности использования интересующего земельного участка или объекта капитального строительства. Вопрос действительно актуален – с начала года ведомство выявило почти 960 объектов самостроя. Этот сервис будет полезен как гражданам, так и бизнесу, чтобы не купить или не арендовать незаконный объект», – сказал заместитель мэра.

Он также отметил, что необходимо продолжать автоматизировать именно типовые запросы населения. Подобные сервисы позволяют максимально сэкономить время граждан и сотрудников ведомства на работу со стандартными обращениями. При этом остальные вопросы, требующие всестороннего изучения, по-прежнему будут рассматриваться в индивидуальном порядке.

Узнать кадастровый номер объекта недвижимости можно в публичной кадастровой карте на сайте pkk.rosreestr.ru, введя интересующий адрес.

«Сервис призван помочь москвичам в различных жизненных ситуациях, например, предостеречь о факте самовольного строительства при покупке или аренде земли, строений, помещений в них. Так, в настоящее время база столичной Госинспекции по недвижимости включает порядка 7300 записей о статусе объектов капитального строительства и земельных участков. По мере нашей работы она будет постоянно расширяться», – рассказал начальник Госинспекции по недвижимости Владислав Овчинский.

Важно знать, что физическое или юридическое лицо, незаконно построившее то или иное сооружение, не имеет права продавать его, сдавать в аренду, передавать по наследству и пр. Даже если с таким имуществом уже были совершены какие-либо сделки, то они признаются недействительными.