«Кладбище империй» или почему американцы провалились в Афганистане

В новую неделю мир вступил вчера, без особого преувеличения можно сказать, в шоковом состоянии. Сверхбыстрое падение афганского правительства обескуражило в основном политиков. Обывателей же повергли в шок рассказы афганцев, которым уже «посчастливилось» познакомиться с последствиями возврата к власти движения «Талибан» (террористической организации, запрещенной в России), и, главным образом, видеоролики из кабульского аэропорта, где афганцы в тщетных попытках покинуть страну в буквальном смысле этого слова бросались под шасси американских самолетов.

20-летняя война, развязанная президентом Бушем после терактов 11 сентября 2001 года, дорого стоила Америке: свыше 2 триллионов долларов, а также более 6 тыс. погибших американских военнослужащих. Но еще дороже она обошлась афганцам. Они потеряли погибшими более 100 тысяч человек, и в основном это мирное население.

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Конечно, все в США понимали, что войну пора заканчивать; понимали наверняка и то, к каким последствиям для правительства Ашрафа Гани приведет вывод американских войск. Однако едва ли кому-то в Белом доме и Пентагоне могло присниться в самом страшном сне, что поддерживаемые Вашингтоном афгансксие власти падут с такой астрономической скоростью. Оптимисты предсказывали правительству 6 месяцев жизни, пессимисты — 3, но никто не думал, что Ашраф Гани бежит из Кабула уже в середине августа, а афганская армия, подготовленная американскими советниками, вооруженная американским оружием и многократно превосходящая талибов по численности, сдаст Кабул без единого выстрела приблизительно так же, как сдала перед этим всю страну.

«Никто не сомневался в конечном результате и кровопролитии после нашего ухода, — признался CNBC бывший сотрудник разведки, служивший в Афганистане, — но скорость падения просто нереальная».

Один из американских военных на прошлой неделе предсказал в интервью агентству Reuters падение Кабула через три месяца. Кабул пал в минувшее воскресенье, через 10 дней после захвата талибами первой провинциальной столицы.

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О прекращении войны и выводе войск из Афганистана много говорили и Обама, и Трамп, но незавидная в данном случае роль миротворца досталась Джо Байдену. В том, что американцам нужно уходить из Афганистана, сомнений нет, но то, как это сделал президент Байден, вызывает множество недоуменных вопросов даже у самых близких союзников США. Несмотря на град упреков, который уже начал сыпаться на него не только от республиканцев, но и от демократов, он, по крайней мере, пока держится и утверждает, что поступил правильно. В том же, что все получилось как всегда, хотя хотели, как лучше, президент США винит афганцев, их безволие и нежелание защищать самих себя.

Афганские политики и военные, взлелеянные американцами, конечно, виноваты, но немалая доля вины лежит и на Соединенных Штатах.

Президент Байден и большинство американских СМИ утверждают, что американские военные справились в Афганистане с поставленной задачей, т.е. покинули страну победителями. Тем не менее, иначе как провалом результаты 20-летней войны назвать трудно. Так же, как трудно назвать уход американских войск из Афганистана «организованным выводом», а не бегством под покровом ночи.

Сейчас, когда постепенно начал проходить шок от падения Кабула, все, естественно, начинают искать причины фиаско США в Афганистане. Их, как чаще всего бывает, несколько.

Провалились все, включая хваленую американскую разведку, которая не смогла правильно оценить силы талибов и ситуацию в стране, что, в конечном счете, и привело к молниеносному падению правительства Гани.

«Это фантастический провал разведслужб», — уверен Билл Роггио из Фонда защиты демократий (FDD).

После объявления Джо Байденом в апреле о выводе американских войск из Афганистана, правительственные военные и полиция поняли, что войне пришел конец и начали… массово сдаваться и переходить на сторону противника. Для того, чтобы отразить наступление талибов, у них было все, кроме желания воевать и проливать кровь. Сейчас они вполне могут воспользоваться словами президента Гани, объяснившего свой побег из Афганистана в воскресенье вечером желанием «предотвратить море крови».

Многие в Америке, например, Кирстен Фортенроуз из Атлантического совета, утверждают, что уход американских войск никак не отразился на исходе войны в Афганистане, потому что талибы сейчас намного сильнее, чем были в девяностые годы прошлого столетия. Причем, не только в отношении военной силы.

«Они использовали соцсети не менее эффективно, чем снайперские винтовки», — считает она.

Американцы винят в блицкриге коррупцию как в среде афганских чиновников, так и в армии. В отношении коррупции афганцы, конечно, ничем не отличаются от других народов. Афганских военных заставляла продавать оружие и технику талибам нужда. Денег на афганскую армию Вашингтон выделял много, но до простых солдат и офицеров доходили лишь крохи, да и то далеко не всегда.

В конце концов американцам, естественно, придется признать, что одна из главных причин их провала в Афганистане кроется в том, что они очень мало знали как о стране, так и о населявших ее народах. По своему обыкновению, они не стали изучать менталитет, историю и культуру врага, из которых могли узнать много интересного и полезного для себя и которые очень сильно отличаются от западных. В этом случае они бы смогли оценить или хотя бы задумались над тем, почему Афганистан называют "кладбищем империй".

Например, попытка превратить Афганистан, у которого раньше никогда не было центрального правительства, страну со множеством племен, в централизованную демократию изначально была обречена на провал.

Ошибки Вашингтон делал до последнего дня пребывания американского контингента в Афганистане. Сейчас уже очевидно, что большой ошибкой было заключенное между США и талибами в начале 2020 года соглашение о прекращении огня, которое не только развязало талибам руки, но и еще больше ослабило правительство Гани, не участвовавшее в переговорах в Дохе.

Наверняка, специалисты найдут еще немало причин фиаско Соединенных Штатов в Афганистане, хотя и перечисленных выше вполне достаточно для объяснения очередного провала Вашингтона. Тем, что США ошибаются и все время наступают на одни и те же грабли, никого не удивить. Плохо только то, что ошибки американцев слишком дорого обходятся. Причем, даже не столько им самим, сколько всем остальным.

* Запрещенная в России террористическая организация.