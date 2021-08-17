Акции дня: бумаги «Роснефти» падали на фоне слабой нефти

Хуже рынка торговались акции «Роснефти» по итогам дневной сессии на Мосбирже во вторник, 17 августа. За день акции подешевели на -1,62% до 555,25 рублей за бумагу.

Акции теряли в стоимости на фоне дешевеющей нефти. По состоянию на 21:01 мск стоимость марки Brent опустилась до 69,15 долларов за баррель (-0,52%). По мнению экспертов, на «черное золото» давили опасения инвесторов на фоне ухудшения ситуации с коронавирусом. По этой причине инвесторы предпочитают более надежные активы, например, золото.

Индекс Мосбиржи к концу торгов вырос на +1,23% до 3943,01 пунктов. Индекс РТС поднялся на +0,94% до 1689,76 пунктов. Российская валюта слабела – 73,51 рублей за доллар.