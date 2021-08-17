Байден прокомментировал ситуацию в Афганистане

Президент США Джо Байден выступил с телеобращением, в котором прокомментировал ситуацию в Афганистане. Он заявил, что отправка дополнительных американских войск в эту страну преследует лишь одну цель – эвакуацию граждан США и их союзников.

«Я распорядился отправить 6000 американских военнослужащих в Афганистан для оказания помощи в отбытии гражданского персонала США и союзников из Афганистана, а также для эвакуации наших афганских союзников и уязвимых афганцев в безопасные места за пределами страны. Наша текущая военная миссия в Афганистане будет короткой по времени и сосредоточена на своих целях: как можно быстрее доставить наших людей и наших союзников в безопасное место», – сказал Байден.

Американский президент заявил, что не поменял своего мнения о необходимости вывода войск из Афганистана.

«Сегодня террористическая угроза метастазирует за пределы Афганистана. Мы проводим эффективные контртеррористические операции против террористических групп во многих странах, где у нас нет постоянного военного присутствия. В случае необходимости мы сделаем то же самое в Афганистане», – сказал глава Белого дома.

15 августа «Талибан» (признан в России террористическим и запрещен) объявил, что установил полный контроль над Афганистаном. Талибы заявили, что входят в Кабул для предотвращение грабежей после того, как его покинули правительственные войска.