Германия прекратила финансирование Афганистана

Министр по вопросам экономического сотрудничества и развития ФРГ Герд Мюллер заявил, что после захвата власти в Афганистане «Талибаном» (признан в России террористическим и запрещен) правительство Германии приостановило финансовую помощь этой стране, сообщает Deutsche Welle. По линии министерства на 2021 год было предусмотрено выделение 250 миллионов евро для помощи Афганистану. Кроме того, в Афганистан поступали средства и из других министерств, например, на гуманитарную помощь или обучение полиции. В общей сложности ФРГ планировала выделить в 2021 году 430 миллионов евро Кабулу.

По словам Мюллера, Афганистан покинули все немецкие сотрудники и международный персонал германского Общества международного сотрудничества (GIZ), которое отвечает за официальную помощь развитию других стран. Продолжается работа над тем, чтобы вывезти из Афганистана и местных сотрудников.

12 августа «Эксперт» сообщал, что министр иностранных дел Германии Хайко Маас заявил, что Афганистан не сможет обойтись без международной финансовой помощи, сообщает Deutsche Welle. При этом Маас пригрозил, что Берлин прекратит финансовую поддержку Афганистана, если «Талибан» попытается установить в стране халифат. «Мы даем 430 млн евро каждый год. Мы не дадим больше ни цента Афганистану, если талибы полностью захватят эту страну, введут законы шариата, и страна станет халифатом», – сказал глава внешнеполитического ведомства Германии в эфире ZDF.

12 августа Правительство Германии призвало своих граждан как можно быстрее покинуть Афганистан. «Посольство ФРГ еще раз и настоятельно рекомендует всем гражданам Германии самостоятельно покинуть Афганистан как можно быстрее. Возможности для оказания консульской помощи гражданам Германии крайне ограничены», – было сказано в твите посольства ФРГ в Афганистане.

15 августа «Талибан» объявил, что установил полный контроль над Афганистаном. Талибы заявили, что входят в Кабул для предотвращения грабежей после того, как его покинули правительственные войска.