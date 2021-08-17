Новый план делает контроль за коррупцией тотальным

Вводимый указом президента от 16.08.2021 № 478 «О Национальном плане противодействия коррупции на 2021 — 2024 годы» план предусматривает совершенствование системы антикоррупционных запретов, ограничений и обязанностей. Но прежде должен быть сделан анализ практики применения таких ограничений, например, касающихся получения подарков отдельными категориями чиновников.

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План расписан по времени, и ближайшей вехой стало 1 октября 2021 года. До этой даты руководители федеральных и региональных органов власти должны внести соответствующие изменения в ведомственные планы противодействия коррупции и доложить президенту об этих изменениях.

До 15 октября правительство должно разработать предложения по улучшению отчетности о доходах чиновников. И проработать вопрос усиления общественного контроля за ситуацией с коррупцией.

До 10 декабря Генпрокуратура обязана подготовить предложения по детализации сведений о доходах, публикуемых в интернете. А до сентября 2023 года — проанализировать коррупционные риски при безвозмездном вхождении госслужащих в состав руководства национальных корпораций.

К 2023 году силовые структуры должны предусмотреть запреты на работу в госорганах коррупционеров, которые отделались штрафами.

Новшеств в документе достаточного много, говорит партнер юридической компании «Генезис» Василий Сосновский. Из наиболее интересных он отмечает следующие.

До 20 сентября 2022 года должны быть представлены предложения о мерах, которые повысят прозрачность процедур определения стоимости недвижимости и акций (долей, паев), которые находятся в государственной и муниципальной собственности. До 30 ноября 2023 года должны быть представлены предложения о порядке представления занимающимися госзакупками лицами сведений об аффилированных с ними лицах.

А до 20 июня 2024 года предлагается рассмотреть возможность расширить применение ограничений для бывших госслужащих работать в организациях, над которыми они ранее осуществляли контроль (предусмотренные ст. 12 закона «О противодействии коррупции» ). В частности, предлагается распространить ограничение на трудоустройство руководителей и их заместителей в государственных и муниципальных органах в организации, в которых эти органы являются участниками или имуществом которых владеют.

Особый акцент сделан на усиление эффективности мер, связанных с взысканием ущерба с коррупционеров в доход государства, продолжает юрист. Предлагается разработать методические рекомендации по контролю соответствия расходов государственных и муниципальных служащих их официальным доходам. Такой же контроль соответствия расходов официальным доходам ФНС пытается осуществлять и в отношении обычных россиян, так что можно говорить о тренде усиления такого контроля.

Необходимо, согласно документу, усилить контроль за личными сделками государственных и муниципальных служащих, связанными с распоряжением ими ценными бумагами, с переводами денег по счетам, с оценкой сведений в бюро кредитных историй. А также — запрашивать необходимые сведения из ЗАГСов.

Скажи мне правду, атаман

Интересное предложение для правительства: рассмотреть возможность возложить на руководителей обязанность принимать меры для предотвращения и урегулирования конфликта интересов у подчиненных.

Причем при оценке конфликта интересов будут учитывать сведения о бывших супругах и компаниях, в которых раньше проверяемые люди работали (и даже л тех, которым оказывали услуги). Это существенно расширяет круг проверяемых лиц и объем проверяемых сведений, полагает Василий Сосновский. Кроме того, любой обязанности должна корреспондировать ответственность — этот вопрос также предстоит решить. Также расширить меры по контролю за коррупцией предлагается на атаманов казачьих общин, которые играют все более существенную роль в российской системе власти.

Есть и меры по борьбе с коррупцией в депутатском корпусе законодательных органов субъектов РФ. На депутатов планируется возложить обязанность сообщать о всех поступающих к ним предложениях об участиях в коррупционных схемах. Важные нововведения касаются и контроля над цифровыми активами государственных и муниципальных служащих, это тоже в тренде усиления контроля государства за цифровыми активами граждан в целом.

Перечисленные шаги, констатирует Сосновский, очевидно увеличивают степень контроля государства над действиями государственных и муниципальных служащих. При этом часть мер планируется принять только через 2-3 года. Потребуется серьезная работа по детализации предложенных инициатив на законодательном уровне, а также огромная работа на уровне правоприменения, являющегося традиционно в России ахиллесовой пятой.

Капитализм, это учет и контроль

Павел Уткин, ведущий юрист компании Объединенный юридический центр «Парфенон», обращает внимание на то, что даже нынешней системы отчетности о доходах чиновников и контроля за ней оказалось недостаточно. Госслужащие уже подают декларации доходах и имуществе не только своем, но и родственников. Все источники доходов и так должны быть в распоряжении ФНС и Пенсионного фонда, а значит, и у проверяющих органов. Но теперь и эти контрольные возможности подлежат расширению.

Однозначно правильными он считает шаги по запрету работы на госслужбе коррупционерам, а также разработке механизмов по вычислению держателей цифровых активов, говорит эксперт. Но вторая история может отразиться не только на коррупционерах и тех, кто занимается противозаконной деятельностью благодаря финансированию в криптовалютах, но и на рядовых гражданах — государство получит доступ ко всем активам инвесторов, если, конечно, сможет преодолеть децентрализованную систему блокчейна, говорит он.