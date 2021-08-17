Россия увеличила вложения в гособлигации США

Россия в июне нарастила вложения в казначейские обязательства министерства финансов США на 201 млн долларов по сравнению с маем, сообщает «Интерфакс» со ссылкой на данные министерства финансов Соединенных Штатов.

На начало июля Россия имела вложения в гособлигации США на общую сумму 4,006 млрд долларов против 3,805 млрд долларов месяцем ранее.

Агентство напоминает, что в апреле 2018 года на фоне жестких антироссийских санкций вложения России в гособлигации США сократились с 96,1 млрд долларов до 48,7 млрд долларов. В мае 2018 года российские государственные инвестиции в американский долг сократились до 14,9 млрд долларов.

В тоже время Япония в июне увеличила вложения в американские казначейские обязательства на 11,1 млрд долларов – до 1 трлн 277,3 млрд. Китай, напротив, уменьшил вложения в гособлигации США на 16,5 млрд долларов до 1 трлн 61,9 млрд.

Общий объем вложений нерезидентов в казначейские обязательства США в июне повысился на 66,8 млрд долларов и составил 7,202 трлн долларов (из них 4,239 трлн долларов принадлежат правительствам или центральным банкам иностранных государств).