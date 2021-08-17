Сбербанк увеличил мезонинное финансирование в четыре раза с 2018 года

Сбербанк стал выдавать больше кредитов корпоративным клиентам в том числе в обмен на акционерный контроль. В 2021 году планируется выдать 100 таких кредитов. Об этом рассказал зампред правления кредитной организации Анатолий Попов, сообщает РБК.

Речь идет кредитовании с возможностью в дальнейшем приобрести акции заемщика, а также о выдаче ссуд в обмен на «золотую акцию», которая дает банку право влиять на решения клиента.

«Мы действительно очень активно развиваем инструменты мезонинного и квазиакционерного финансирования. И количество, если взять горизонт с 2018 года, количество таких сделок у нас выросло более чем в четыре раза и уже, наверное, в этом году будет порядка 100 штук. 100 новых сделок в течение года», - цитирует издание Попова.

В первом полугодии банк выдал мезонинных и квазиакционерных кредитов на 270 млрд рублей, это на 70% больше, чем в 2018 году, когда банк начал перестраивать модель корпоративно-инвестиционного бизнеса. Драйвером развития является сектор жилой недвижимости, отметил Попов.

За первые шесть месяцев 2021 года портфель коммерческих корпоративных кредитов Сбербанка достиг 10,8 трлн рублей по МСФО, объем проектного финансирования составлял 2,8 трлн рублей по МСФО. Таким образом, доля мезонинных кредитов и ссуд в обмен на «золотую акцию» не превышает 10% портфеля проектного финансирования, подсчитали в издании.