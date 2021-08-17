Талибан объявил всеобщую амнистию для чиновников в Афганистане

Движение Талибан (признано в России террористическим и запрещено) объявило всеобщую амнистию для правительственных чиновников Афганистана, сообщает France-Presse. Кроме того, талибы призвали государственных служащих вернуться к исполнению своих обязанностей.

15 августа «Талибан» объявил, что установил полный контроль над Афганистаном. Талибы заявили, что входят в Кабул для предотвращения грабежей после того, как его покинули правительственные войска. После занятия талибами столицы Афганистана жизнь в городе практически остановилась – прекратили работу все правительственные учреждения, а большинство граждан боятся покидать свои дома.

16 августа «Эксперт» писал, что спецпредставитель президента России по Афганистану Замир Кабулов в эфире «Эха Москвы» заявил, что боевики движения Талибан (признано в России террористическим и запрещено) взяли под охрану внешний периметр российского посольства в Кабуле. По его словам, дальнейшие меры будут обсуждаться завтра на встрече представителей движения с российским послом.

Кроме того, Кабулов сказал, что захват талибами Кабула стал для России «в некоторой степени неожиданностью». «Мы исходили из понимания, что афганская армия, какой бы она ни была, все-таки будет какое-то время оказывать сопротивление. Но, видимо, мы были слишком оптимистичны в оценке качества подготовленных американцами, натовцами вооруженных сил, что они все побросали при первом выстреле. Мы переоценили вооруженные силы Афганистана», — сказал он.

В посольстве России в Кабуле продолжает работать около ста человек.

23 июня Эксперт писал, что глава МИД РФ Сергей Лавров отмечал, что заявление, которое сделали представители движения «Талибан» в ходе их переговоров в Москве, позволяет говорить о том, что это «вменяемые люди».

«Недавно талибское руководство было в Москве, наш представитель с ними встречался, – цитирует министра иностранных дел РИА Новости. – Они очень чётко заявили, что не имеют никаких планов создавать проблемы для центральноазиатских соседей Афганистана. Что они будут бескомпромиссно продолжать бороться с ИГИЛ (признано в России террористической организацией и запрещено – «Эксперт»), а также то, что готовы обсуждать с жителями Афганистана политическое устройство государства».

Как пояснил Лавров, ранее талибов все обвиняли в том, что они хотят создать исламский эмират на основе законов шариата.

«Но заявление, которое сделали представители Талибана в Москве, посылает важный сигнал миру – они вменяемые люди», – резюмировал глава МИД РФ, призвав при этом власти в Кабуле как можно скорее начать переговоры с талибами.

Ранее сообщалось, что лидеры Талибана обсуждают с российской стороной вопрос снятия санкций с движения. Об этом заявил представитель политического офиса движения в Дохе Сухейль Шахин по итогам визита в Москву.

Напомним, делегация движения посетила нашу страну 8-9 июля. В российской столице представители Талибана провели встречу со спецпредставителем президента РФ по Афганистану, директором второго департамента Азии российского внешнеполитического ведомства Замиром Кабуловым.

«Мы обратились к российским властям с просьбой исключить движение из санкционного списка (СБ ООН)», – подчеркнул Шахин.