Трагедия в Кубинке

Опытный образец нового легкого военно-транспортного самолета Ил-112В разбился 17 августа после возгорания в районе Кубинки в Московской области, сообщили в Объединенной авиастроительной корпорации (ОАК), входящей в госкорпорацию «Ростех».

Пожар на борту воздушного судна произошел во время тренировочного полета, когда самолет заходил на посадку в лесополосе в районе аэродрома Кубинка.

«В 11.18 при выполнении испытательного полета во время перелета с аэродрома Кубинка в Жуковский в лесополосе в районе н.п. Никольское произошло крушение легкого военно-транспортного самолета Ил-112В», — рассказали Expert.ru в ОАК.

На борту находились три человека, все они погибли. «По информации с места крушения самолёта Ил-112, выживших нет», - говорится в сообщении авиакорпорации.

Экипаж разбившегося под Кубинкой военно-транспортного ИЛ-112В: бортинженер-испытатель 1-го класса Николай Хлудеев, летчик-испытатель 1-го класса Дмитрий Комаров, шеф-пилот ПАО «Ил», летчик-испытатель 1-го класса, Герой России Николай Куимов

«Самолет пилотировал экипаж в составе шеф-пилота ПАО "Ил", летчика-испытателя 1-го класса, Героя России Николая Куимова, летчика-испытателя 1-го класса Дмитрия Комарова, бортинженера-испытателя 1-го класса Николая Хлудеева», — уточнили в ОАК.

По предварительной версии, катастрофе Ил-112 предшествовало возгорание правого двигателя, отметили в ОАК.

Экипаж совершил избыточный крен, считает источник «Интерфакса». Заметив возгорание, экипаж попытался отключить правый двигатель и совершить маневр захода на посадку по стандартной схеме с разворотом вправо. На правый борт был дан крен, но он мог оказаться избыточным, и самолет потерял управление, считает собеседник агентства.

Как отметил источник, при наблюдении с воздуха людей с признаками жизни не обнаружено.

Другой источник агентства, предположил, что причиной крушения самолета мог стать разрыв гидросистемы. Возможно, пилот пытался до последнего увести самолет от жилых построек.

В социальных сетях появилось видео трагедии. На нем видно, как самолет загорелся в полете, затем произошло крушение, после этого транспортник взорвался.

Возможные причины аварии

Эксперты уже выдвинули несколько версий аварии. Однако точная причина будет выяснена после создания соответствующей комиссии. Некоторые эксперты отказались комментировать Expert.ru возможные причины аварии до результатов расследования ЧП и выводов комиссии.

На месте катастрофы военно-транспортного самолета Ил-112В, разбившегося в ходе тренировочного полета в районе аэродрома "Кубинка".

«Ростех создает внутреннюю комиссию с привлечением специалистов авиастроительных НИИ и заводов для расследования причин аварии самолета Ил-112в, который разбился сегодня в ходе тренировочного полета в подмосковной Кубинке, — прокомментировали Expert.ru в «Ростехе». — Самолет является опытным и находится в стадии испытаний».

Говорить о вероятных причинах аварии Ил-112В пока рано, объяснил Expert.ru директор Центра анализа стратегий и технологий (ЦАСТ) Руслан Пухов.

Необходимо дождаться результатов комиссии. Однако есть неписаная максима: если экипаж погиб – виновата техника, если экипаж жив – возможны варианты, уточнил эксперт.

«Пока трудно говорить о вероятных причинах аварии, но сильно настораживает возгорание, — пояснил Пухов. — У меня есть версия, что пламя могло возникнуть из-за неполадок с топливной системой – это мог быть топливный насос или другие элементы. Топливо могло попасть на двигатель, а пожарная система не сработать».

Но это не единственная версия. По его словам, испытания форсировались, и из-за поспешности также могли возникнуть какие-то ошибки. Но это лишь предположение, одна из многих версий, подчеркнул эксперт.

Самолет экспериментальный и его испытывали при избыточных нагрузках, поэтому, возможно, отказала техника, предположил источник «Интерфакса».

Самолет Ил-112В проходил предварительные испытания

Опытный экземпляр прибыл 13 августа с аэродрома Воронежского авиационного завода (ПАО «ВАСО», входит в дивизион транспортной авиации ОАК Госкорпорации «Ростех») на базу ПАО «Ил» в подмосковном Жуковском для участия в форуме «Армия -2021», который пройдет 22-28 августа.

Первый образец нового легкого военно-транспортного самолета Ил-112В

Новый легкий военно-транспортный самолет Ил-112В был создан в авиационном комплексе им. Ильюшина. Ил-112В предназначен для транспортировки и воздушного десантирования до 5 тонн легких образцов вооружения, военной техники, грузов и личного состава.

Первый полет он совершил в марте 2019 года. Однако тогда самолет не отвечал требованиям Минобороны РФ по грузоподъемности – его отправили на доработку. Массу самолета необходимо снизить примерно на две тонны, отмечал министр промышленности и торговли РФ Денис Мантуров осенью прошлого года. И только в марте текущего года летные испытания самолета продолжились.

Это первый самолет, полностью созданный в России в постсоветский период. Предполагается, что самолет заменит устаревшие Ан-24 и Ан-26. На данный момент существует второй опытный образец самолета, он проходит ресурсные испытания.