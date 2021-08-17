В Подмосковье разбился военно-транспортный самолет ИЛ-112В

В Подмосковье во время испытательного полета разбился опытный образец военно-транспортного самолета Ил-112В. По предварительной информации, на борту самолета было три человека, которые погибли при падении воздушного судна.

ТАСС со ссылкой на Объединенную авиастроительную корпорацию сообщает, что командиром экипажа потерпевшего крушение самолета был заслуженный летчик-испытатель, Герой России, шеф-пилот ПАО «Ил» Николай Куимов.

На видео, распространенном в сети, заметно возгорание двигателя перед падением самолета.

Информацию о пожаре на борту военного транспортника ТАСС подтвердил источник в правоохранительных органах — он уточнил, что у самолета загорелся правый двигатель, после чего воздушное судно начало заваливаться на тот же борт, потеряло скорость, перевернулось и рухнуло на землю. Но какой-либо более конкретной информацией собеседник агентства не поделился, сказав лишь, что рассматриваются, как это чаще всего бывает в подобных случаях, две версии — техническая неисправность и ошибка экипажа.

Более подробно вероятный сценарий развития ситуации на борту Ил-112В описал военный летчик Владимир Попов. Он предположил, что экипаж, возможно, предпринял попытку потушить возникшее в двигателе возгорание, но только бывает и так, что противопожарная система не срабатывает

«Начинается еще механически разрушаться вал двигателя. Есть такое понятие — вибрация вала двигателя. <…> Начинается движение, оцепление входит в контур самого двигателя. Получается, что пламя выделяется за счет того, что цепляется металл за металл. В нормальном полете зазоры не позволяют касаться внешней части стартера, двигателя. А за счет вибрации...где-то разрушился, возможно, подшипник», — такую возможную картину произошедшего нарисовал Попов в комментарии РЕН ТВ.