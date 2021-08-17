В России за сутки коронавирус выявили почти у 21 тыс человек

За прошедшие сутки коронавирус официально подтвердили у 20 958 жителей России. Вчера, 16 августа, сообщалось о 20 765 случаях инфицирования. Вылечились за сутки от инфекции пациент, а скончалось 805 (вчера 806) человек.

По наибольшему числу зараженных на первом месте находится Москва (2026), на втором Санкт-Петербург (1156). На третьем месте по числу инфицированных находится Московская область (1328), на четвертом Нижегородская область (526), а на пятом Ростовская область (484).

Всего за время пандемии в России 6 642 559 человек был инфицирован коронавирусом, вылечилось 5 918 324 человек, а общее число скончавшихся составило 172 110 пациентов.