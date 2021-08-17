Вице-премьер Белоруссии заявил о почти полном согласовании документов по Союзному государству

Пакет интеграционных документов Союзного государства Белоруссии и России «практически полностью» согласован, заявил первый вице-премьер белорусского правительства Николай Снопков. Сообщение об этом во вторник появилось на официальном сайте Совета министров республики Беларусь. Интеграционные договоренности затрагивают «основные направления и 28 отраслевых союзных программ, а также проекты решений союзного Совмина и Высшего госсовета Союзного государства об их одобрении», доложил вице-премьер на совещании у президента Белорусии Александра Лукашенко.

«В процессе довольно быстро выявилось ядро интересов с каждой стороны. Для россиян это — вопросы налогового и таможенного регулирования, то есть прозрачности отслеживания товаров. Для нас — условия сотрудничества в энергетике и доступ на российский рынок», — добавил Снопков, отметив при этом, что «во всем пакете экономических интеграционных договоренностей главная сложность в наших переговорных вопросах заключалась во взаимоувязывании этих встречных интересов».

В том же сообщении пресс-служба правительства Белоруссии напомнила о позиции, которую власти республики занимают по «газовому вопросу», процитировав заявление Лукашенко, сделанное им во время «Большого разговора с президентом» о том, что в рамках Союзного государства осталось согласовать только одну союзную программу.

«Если мы в союзе, если видим перспективу, надо выравнивать цены и там, и здесь. Или, как у вас принято говорить, в свободное плавание отпустить. Захотели - мы купили там природный газ, допустим, у "Газпрома". Нет у "Газпрома"? У другой компании — у вас их много, которые добывают природный газ. То есть свободная должна быть торговля этим товаром. Отсюда будут цены. Мы не просим низких цен. Мы равных цен хотим», — сказал тогда Лукашенко.

Он рассчитывает, что серьезные решения будут приняты в ходе Высшего госсовета Союзного государства, который состоится, как планируется, в конце текущего года, но предвидит, что джобиться от России уступок по газу будет непросто. «Думаю, если там россияне уж очень побоятся по газу сделать какой-то шаг по выравниванию условий, мы эти 28 союзных программ примем. Это будет колоссальный шаг вперед», — расссуждал глава Белоруссии на встрече с журналистами, представителями общественности, экспертного и медийного сообщества.

Госсекретарь Союзного государства Дмитрий Мезенцев также ранее заявил ТАСС, что Белоруссия и Россия готовы расширять взаимодействие, но пока преимущественно по «экономической и интеграционной повестке». Лукашенко подтвердил, что Россия и Белоруссия отказались от программы политической интеграции, но не исключил возможность таковой в долгосрочной перспективе.

Пока же очевидно продвижение экономической интеграции.

Месяц назад Курчатовский институт и Национальная академия наук Белоруссии подписали «дорожную карту» о создании единого научно-исследовательского пространства. «Если мы создадим это единое инфраструктурное исследовательское пространство, то станем лидерами по втягиванию в это пространство других партнеров по СНГ», — отметил президент института Михаил Ковальчук.

Также 1 сентября ожидается переход России и Белоруссии на сниженные роуминговые тарифы. Об этом Группа высокого уровня Совета министров Союзного государства договорилась 10 августа.