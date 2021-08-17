Еще семь индустриальных кварталов могут появиться в Москве - заммэра Ефимов

В Москве проработают семь проектов комплексного развития территорий. Общий объем инвестиций в реализацию этих проектов превысит 500 млрд рублей. Об этом сообщил заместитель мэра Москвы по вопросам экономической политики и имущественно-земельных отношений Владимир Ефимов.

Ранее Мэр Москвы Сергей Собянин поручил ускорить сроки разработки проектов комплексного развития территорий бывших промзон.

«Сейчас у нас в работе порядка 130 проектов КРТ общей площадью около 2 тыс. га, по решению штаба будут проработаны еще семь проектов, общей площадью более 91 га. Участки расположены в Южнопортовом, Пресненском, Бескудниковском и Ярославском районах, а также в районах Свиблово, Южное Чертаново и Новогиреево. Инвестиции по семи объектам превысят 500 миллиардов рублей, а бюджетный эффект для города от реорганизации участков бывших промзон мы ожидаем порядка 63 миллиардов рублей в год. Будет создано более 35 тысяч рабочих мест», — рассказал заместитель мэра.

Два проекта будут реализованы в СВАО (Северо-Восточный административный округ), остальные - в ЦАО (Центральный административный округ), САО (Северный административный округ), ВАО (Восточный административный округ), ЮАО (Южный административный округ) и ЮВАО (Юго-Восточный административный округ). По словам руководителя департамента инвестиционной и промышленной политики города Москвы Александра Прохорова, в каждом будущем индустриальном квартале предусмотрена жилая, общественно-деловая застройка и создание производственных мощностей.

«Инвесторы возведут около 2,3 миллиона квадратных метров недвижимости. Почти 2 миллиона квадратных метров займет общественно-деловая застройка, а 124 тысячи квадратных метров — высокотехнологичные производства. Будет построено 225 тысяч квадратных метров жилья, в том числе больше половины — 121 тысяча квадратных метров — в рамках Программы реновации», — пояснил он.

Всего комплексное развитие территорий бывших промзон Москвы в рамках проекта «Индустриальные кварталы» позволит получить городу около 500 тысяч рабочих мест и почти три триллиона рублей поступлений в бюджет, а общий объем инвестиций составит более семи триллионов рублей.