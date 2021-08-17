«Предательство и катастрофа»: Европа обескуражена просчетом Байдена

Навязывая демократию другим странам, американцы всегда пытаются действовать не в одиночку, а в составе коалиции «коллективного» Запада. Не стала исключением и война в Афганистане. Формально с «талибами» (террористическая организация запрещена в России - ред.) воевала коалиция стран НАТО, хотя главную роль в ней играли, конечно, США.

Сейчас союзники Вашингтона пытаются осмыслить, что же произошло в Афганистане. Реакция, как нетрудно догадаться негативная. Причем, даже у ближайших союзников типа Великобритании. В этом нет ничего удивительного, потому что, не говоря о потенциальном превращении Афганистана в очередной «рассадник» международного терроризма, очевидно, что десятки и сотни тысяч афганцев побегут сейчас не в Америку, а в Европу.

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До прошлого воскресенья Джо Байдена в Старом Свете считали большим знатоком международной политики. Однако в понедельник вера в его высокий профессионализм у европейцев сильно пошатнулась. То, что произошло и сейчас происходит в Афганистане, по мнению многих жителей Старого Света, пишет Politico, продолжает и усиливает начатое Дональдом Трампом ослабление «коллективного» Запада, его ценностей и интересов.

Европейские политики следят за событиями в Афганистане в полной растерянности, некоторые не верят своим глазам. А еще они следят с сильным ощущением, что их предали. Причем, вывод американских войск из Афганистана считают «ошибкой исторических масштабов» не только противники Байдена, но и те европейцы, кто приветствовал его избрание президентом США.

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«Говорю это с тяжелым сердцем и ужасом от того, что происходит (в Афганистане),- прокомментировал события в Кабуле глава комитета по международным делам бундестага Норберт Рёттген,- но поспешный вывод (американских) войск был серьезным и далеко идущим просчетом действующей администрации (США). Он причинит фундаментальный ущерб политическому и моральному имиджу Запада».

Рёттген, напомним, высокопоставленный немецкий христианский демократ, который знает Байдена несколько десятков лет и раньше оптимистически относился к его перспективам на посту президента США.

Ангела Меркель открыто американского коллегу не критикует, но за кулисами, так сказать, не скрывает, что тоже считает поспешный уход американцев из Афганистана ошибкой.

Такие же настроения царят сейчас даже в Великобритании, которая с самого начала так же, кстати, как и ФРГ, поддержала войну в Афганистане и активно в ней участвовала. Глава комитета по международным делам палаты общин Том Тугендхат, к примеру, считает события в Афганистане крупнейшей катастрофой в международных делах со времен Суэцкого кризиса.

События в Афганистане явно на руку тем европейским политикам типа президента Франции Макрона, которые выступают за более независимую политику Европы в отношении безопасности, за «стратегическую автономию» Старого Света.

Бывший директор Института Аспена в Берлине Рудигер Ленц уверен, что уход из Афганистана сильно пошатнул веру в Америку. Численность тех, кто доверяет в американские разведку и армию, теперь, по его мнению, сильно сократится.

«Преданными» Вашингтоном, похоже, считают себя все или почти в Европе, но наиболее сильные антиамериканские настроения сейчас в Германии. Немцы относились к войне в Афганистане очень серьезно. Они видели в ней доказательство для всего мира и самих себя в том, что Германия изменилась.

Это было первое участие крупных немецких сил за пределами ФРГ после Второй мировой войны. Продавливая участие бундесвера в операциях в Афганистане, тогдашний канцлер Шредер даже рискнул политической карьерой и поставил вопрос о доверии правительству.

Тогдашний министр обороны ФРГ Петер Штрук даже заявил в бундестаге, что немецкие солдаты будут защищать в Афганистане безопасность Германии.

Немецкий контингент был размещен в относительно спокойной северной части Афганистана, но несмотря на это потерь избежать не удалось – в Афганистане погибли почти 60 солдат и офицеров. Показательно, что Медалью за доблесть, главным отличием в бундесвере, последние 20 лет награждались только те военные, кто побывал в Афганистане.

Берлин также вложил в Афганистан многие десятки миллиардов евро и принял тысячи афганских беженцев.

Конечно, за 20 лет отношение немцев к этой далекой войне во многом изменилось. Показательным в этом отношении является фильм «Меж миров» (2014) об отношениях немецкого солдата и афганской переводчицы.

«Иногда я спрашиваю себя,- говорит главный герой после особенно тяжелого боя, в котором он чудом уцелел,- зачем все это? Есть ли во всем этом хоть какой-то смысл или все это бесполезная трата сил и жизней?».

После последних событий в Афганистане ответ этот вопрос кажется очевидным.

* Запрещенная в России террористическая организация.