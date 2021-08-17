Золото дешевеет, но не сдается

После уверенного подъема на прошлой неделе 16 и 17 августа цены на золото снижаются. Впрочем, снижение это незначительное.

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Так, утром во вторник фьючерсы на золото с поставкой в декабре торгуются по цене 1788,25 долл. за тройскую унцию, опускаясь на 0,09% по сравнению с предыдущей торговой сессией. В свете этой коррекции отдельные эксперты заговорили о вероятном провале цен на металл, который еще в начале текущего года стоил 1900 долларов за унцию.

Так, в финансовом холдинге UBS Global Wealth увидели угрозу падения стоимости золота до уровня 1600 долларов за унцию. Директор по инвестициям этой компании Доминик Шнидер посоветовал владельцам золотых активов либо вовсе от них избавиться, либо обезопасить себя от связанных с ними рисков. Но ему возразили в Goldman Sachs — банк прогнозирует рост цен на золото к концу этого года до отметки 2000 долларов за унцию. Оба прогноза привело агенство «Прайм».

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Между тем во вторник, 17 августа, цены на золото на утренних торгах перешли к положительной динамике, прибавляя 0,33% и вплотную подбираясь к важному уровню сопротивления 1800 долларов за тройскую унцию. И в принципе, говорит главный аналитик компании Esperio Лев Кравец, золото с начала этой недели подорожало еще на 0,77%, что позволило ценам практически полностью отыграть обвальное падение с 6 по 9 августа. Тогда котировки на фоне сильного отчета по рынку труда США за июль (безработица сократилась с 5,9% до 5,4%), достигали минимального значения с 8 марта 2021 года: 1676 долларов за тройскую унцию.

Но несмотря на наблюдаемое восстановление котировок в последние полторы недели, недавний глубокий провал цен на золото показал слабость этого инструмента, указывает аналитик. Спрос на золото во II квартале 2021 года в сравнении с аналогичным периодом 2020 года снизился на 1,0% и составил 955,1 тонн, а по первому полугодию 2021 года снижение спроса составило 10%, общий спрос был равен 1833,1 т.

«То же самое можно сказать и об ожиданиях инвесторов. Мы видим все больше сигналов о том, что ФРС до конца 2021 года перейдет к ужесточению денежно-кредитной политики, первым шагом станет сворачивание программы покупки облигаций на 120 миллирдов долларов в месяц. С одной стороны это даст основание для укрепления американского доллара, с другой — приведет к росту ставок на долговом рынке. По десятилетним гособлигациям США, доходность к концу 2021 года может вырасти с текущих 1,22% до 1,8-2%», — говорит Лев Кравец.

Рост курса доллара и доходностей по американским гособлигациям крайне негативны для конъюнктуры рынка золота, поэтому, если говорить о перспективах этого металла до конца 2021 года, то они выглядят скорее негативными с ориентиром снижения в диапазон 1550-1650 долларов за тройскую унцию, прогнозирует аналитик.

Что касается локальных перспектив, то здесь, полагает он, возможны вариации. Так, ситуация в Афганистане, где запрещенное в России террористическое движение «Талибан», захватив контроль над государством и столицей Кабулом, создает риски дестабилизации всего региона. С потенциальным втягиванием в разрешение этой ситуации военным путем США, России, Турции и других стран. Инвесторы реагируют на это покупкой золота, как главного защитного инструмента от геополитических рисков.

Кроме того, продолжает Лев Кравец, на долговом рынке США в последние дни наблюдается локальное снижение доходностей, участники торгов ждут сегодняшнего выступления главы ФРС Джерома Пауэлла. Он будет принимать участие в общении с преподавателями и студентами в одном из американских учебных заведений. Инвесторы надеются, что Пауэлл в очередной раз подтвердит свой мягкий настрой в отношении монетарной политики, что станет триггером к снижению курса американской валюты, снижению доходностей и росту цен на золото.

Сложно сказать, насколько сильным может быть этот рост сегодня, 17 августа, указывает эксперт. Во-первых, это связанно с техническими ограничениями: мощный уровень сопротивления 1800 долларов за тройскую унцию вряд ли легко пропустит котировки дальше, считает он. А во-вторых, это связанно с ожиданиями публикации «минуток FOMC», с последнего заседания ФРС, в котором по убеждению рынка, будут намеки на скорое сворачивание программы покупки облигаций. А это — упомянутиый рост американского доллара и доходностей по американским гособлигациям, а значит, и снижение цен на золото.

Поэтому локально, заключает аналитик, можно говорить о наличии некоторого потенциала подорожания золота, особенно сегодня, 17 августа, с текущего уровня 1793 до 1800-1810 долларов за тройскую унцию. Но уже завтра, 18 августа стоит внимательно следить за сигналами в протоколах ФРС и готовиться к новой волне снижения цен на золото.

Этот сентябрь окажется для золота нетрадиционным

Наибольшее влияние на цену золота в ближайшем будущем могут оказать два фактора, причем влияние это будет разнонаправленным, отмечает, в свою очередь, Анастасия Тарасова, глава инвестиционного департамента inv.lu. Первый из них — это инфляция в США. Сейчас она находится на очень высоком уровне, и это позитивно для золота. ФРС, однако, надеется, что всплеск инфляции будет носить временный характер. Если эти надежды не оправдаются и инфляция останется выше целевых показателей ФРС, то рост цен усилит интерес участников рынка к защитным активам, в том числе и к золоту, и поддержит динамику цен на него в долгосрочной перспективе.

Второй фактор, продолжает аналитик, это возможное сворачивание ФРС стимулирования экономики США. Если наметившийся прогресс в восстановлении экономики будет продолжаться, то, возможно, уже на ближайших заседаниях ФРС начнет обсуждение повышения ключевой ставки и сокращения покупок своих активов. Даже если это произойдет только в 2023 году, сами ожидания ужесточения мер регулятором вполне способны снизить интерес инвесторов к золоту.

В ближайшие недели, считает Анастасия Тарасова, цены на золото, скорее всего, станут волатильными. Сентябрь исторически является хорошим месяцем для золота, но в этом году именно в сентябре ФРС может объявить о сокращении мер поддержки. Тогда цена на золото в краткосрочной и среднесрочной перспективах расположится в диапазоне 1750-1770 долларов. Если этого не произойдет, то к концу года возможен подъем котировок до 1910 — 2000 долларов.

В целом же, в 2020-21 годы золото продолжает долгосрочный тренд стабильного роста с 2018 года, указывает инвестиционный консультант ИФК «Солид» Олег Шупан. Он напоминает, что американские инвесторы начали выходить из золота после публикации 6 августа данных о снижении безработицы и сигналах о восстановлении экономики. Золото упало на этом фоне до 1700 долларов (-5%)

Европейские инвесторы, а также китайцы, наоборот, начали активно покупать фьючерсы на золото, ETF на золото и другие инструменты, привязанные к золоту. На текущий момент тренд развернули, и золото идет снизу к пробитию уровня поддержки 1800 долларов. Технически до конца сентября виден коридор 1650-1900 долларов со скачками в период экспирации фьючерсов.

Фундаментально в экономике США есть ряд существенных проблем: инфляция, порог госдолга, отрицательный торговый баланс, ипотечный и фондовые пузыри. Решение или усугубление этих проблем будет влиять на цены золота, и коридор может расшириться как вверх, так и вниз. Важными новостями будут заседание председателей ЦБ в Джексон-холле и заявления там, принятие второго пакета Байдена на 3,5 млрд.

По мнению аналитика, на перспективу до конца года фондовые рынки продолжат рост, резких движений ФРС не сделает, и золото останется на текущем уровне. Если же ситуация ухудшится, вполне ожидаем Risk Off и переток денег инвесторов в защитные активы и золото.

Прогноз Олега Шупана отличается от остальных: он считает, что в ближайшее время стоит ожидать одновременно как роста цен на золото, так и увеличения доходности американских облигаций.