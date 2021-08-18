Акции дня: бумаги «М.Видео» растут на фоне новостей по дивидендам

В лидеры торгов вышли акции ритейлера техники и электроники «М.Видео» по итогам дневной сессии на Мосбирже в вторник, 18 августа. За день акции подорожали на +1,80% до 652 рубля за бумагу.

Акции привлекли трейдеров после публикации отчета за первое полугодие 2021 года по МСФО и новостях о дивидендах. Скорректированная чистая прибыль компании «М.видео» (Группа «М.Видео-Эльдорадо») за шесть месяцев выросла на 18% до 6,39 млрд рублей. Компания предложила совету директоров направить всю прибыль на выплату промежуточных дивидендов - около 35,54 рублей на акцию. Это подогрело интерес трейдеров.

Дивиденды по итогам 2020 года составили 38 рублей на акцию. За прошлый год компания направила на выплаты всю чистую прибыль, полученную в 2020 году (4,9 млрд рублей), а также часть нераспределенной прибыли по итогам прошлых лет в размере 1,9 млрд рублей. Всего на выплату дивидендов акционерам компания направила 6,8 млрд рублей.

По мнению аналитика УК «Альфа-Капитал» Дениса Бадьянова, на результатах сказалась низкая база прошлого года, а также рост цен на технику и электронику. Также вклад в рост внесло развитие электронной коммерции. По его прогнозу, во втором полугодии результаты группы будут не такими впечатляющими из-за падения потребительского спроса на фоне слабого восстановления доходов населения.

Индекс Мосбиржи к концу торгов снизился на -0,45% до 3925,17 пунктов. Индекс РТС опустился на -0,86% до 1675,25 пунктов. Нефть марки Brent по состоянию на 19:50 мск составила 68,71 долларов за баррель (0,90%). Российская валюта слабела – 73,84рублей за доллар.