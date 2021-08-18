Американские ученые нашли продукт, замедляющий старение мозга

Ученые из Чикаго в ходе исследования обнаружили связь между питанием человека и процессами старения мозга, пишут «Известия» со ссылкой на издание Politeka.

Американские ученые изучили мозг нескольких скончавшихся людей, обнаружив амилоидные бляшки, указывающие на признаки болезни Альцгеймера. После этого ученые благодаря анкетам ознакомились с рационом этих людей и пришли к выводу, что при употреблении рыбы не реже одного раза в неделю наблюдается более низкий уровень развития сразу трех признаков болезни Альцгеймера.

Кроме того, специалисты привели 13 научных исследований, в которых содержится информация о появлении некоего защитного механизма у тех, кто регулярно употребляет морепродукты. По мнению ученых, у таких людей приостанавливается развитие когнитивных нарушений и деменции.

14 августа «Эксперт» писал, что исследование, в котором приняли участие около двух тысяч человек в возрасте от 53 до 100 лет, показало, что такие занятия, как чтение, письмо, разгадывание кроссвордов и настольные игры, замедляют развитие болезни Альцгеймера на пять лет. Соответствующие доклад был опубликован в журнале «Neurology».

«Среди людей, страдавших деменцией, у тех, кто посвящал больше всего времени тому, чтобы держать мозг в тонусе, болезнь развивалась в среднем в 93 года, а те, кто уделял меньше времени мыслительно деятельности, заболевали болезнью Альцгеймера в среднем в 88 лет», — говорится в исследовании.

Ученые изучали данные 1903 человек в течение 22 лет. Участников исследования ежегодно спрашивали, сколько времени они проводят за чтением книг, газет и журналов, пишут ли письма, играют ли в шахматы или в другие игры, решают ли головолоики и разгадывают ли кроссворды.

Выяснилось, что у 10% опрошенных, набравших максимальные баллы по времени, проведенному за чтением и решением кроссвордов, слабоумие развилось в среднем в возрасте 93,6 года. А у 10%, показавших самые низкие результаты по этим видам деятельности, — на пять лет раньше.

Ученые доказли, что даже в одиночестве и в условиях социальной изоляции, люди, поддерживавшие активную мозговую деятельность, заболевали болезнью Альцгеймера позже.

Как сообщал Expert.ru ранее, постепенное угасание мозга и потерю памяти могут провоцировать хронический недосып и пищевые пристрастия, среди которых на первом месте — кофемания. В мире сейчас насчитывается более 50 млн человек, страдающих деменцией, и ученые полагают, что если еще в молодости отказаться от некоторых привычек, риск этого заболевания можно значительно снизить.