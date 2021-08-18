Никол Пашинян назвал «стратегическим» армянско-российский союз

Власти Армении готовы к возобновлению переговоров по нагорно-карабахскому вопросу, сообщил премьер-министр республики Никол Пашинян во время представления программы правительства на ближайшие пять лет.

Он высказал намерение вернуться к переговорам в формате Минской группы: «полноценное возобновление мирного переговорного процесса в формате Минской группы ОБСЕ станет залогом восстановления стабильности и безопасности в регионе», — цитиует Пашиняна «Sputnik Армения».

Премьер-министр страны отметил, что «трехсторонняя рабочая группа … по разблокировке региональных коммуникаций возобновила свою работу». «Мы неоднократно выразили свою готовность начать процесс делимитации и демаркации границ Армении и Азербайджана», — приводит его слова ТАСС.

При этом Пашинян добавил, что власти Армении готовы взять на себя «свою долю ответственности, чтобы установить долгосрочный мир в регионе».

Глава армянского кабмина также подчеркнул, что «армянско-российский стратегический союз, а также членство Армении в ОДКБ» являются гарантами безопасности Армении.

Накануне в Москве зампремьера Азербайджана, вице-премьера Армении и зампредседателя правительства России возобновили заседания трехсторонней рабочей группы по Карабаху, где в числе прочего обсудили восстановление транспортных коммуникация в регионе. Об этом сообщалось во вторник на официальном сайте Правительства РФ.

Напомним, что 12 мая 2021 года обостриалсь ситуация на границе Армении и Азербайджана. Тогда Минобороны Армении сообщило о попытке азербайджанских вооруженных сил провести «определенные работы» в целях «корректировки границы».

Минская группа ОБСЕ занимается поиском путей мирного урегулирования Карабахского конфликта. Сопредседателями Минской группы являются Россия, США и Франция. Кроме них, а также Азербайджана и Армении. в состав Минской группы входят Белоруссия, Германия, Италия, Турция, Финляндия и Швеция.