Обвал доллара: каковы шансы и когда ситуация может проясниться?

Любые попытки подавить стоимость доллара или значимость американской валюты достаточно быстро сходят на “нет”.

В этом году ситуация повторяется. Весной индекс доллара к корзине шести основных валют опускался до минимума с 2018 года, однако затем началось укрепление валюты США.

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И снова в центре внимания всех участников рынка американский центробанк - Федеральная резервная система - от которой ждут начала сворачивания стимулирующих программ.

Именно этот фактор и выступает главной движущей силой на валютном рынке.

Впрочем, нельзя не отметить и возросшую роль Китая и его валюты - юаня, что также заметно влияет на стоимость доллара.

Но прежде всего важно сказать, что КНР является основным экономическим конкурентом Америки, и две эти страны в том или ином виде ведут перманентную экономическую войну за лидерство в мире.

Именно поэтому, если юань дешевеет к доллару, то доллар укрепляется почти ко всем валютам. Властям Поднебесной своя крепкая валюта не очень интересна. Экономика КНР ориентирована на экспорт, следовательно, чем слабее валюта, тем больше заработок. Однако здесь есть свои ограничения, Китай не может допустить слишком сильного ослабления юаня, так как в таком случае капитал начинает уходить из страны.

Так или иначе, Поднебесная довольно успешно справляется с задачей контроля как курса своей валюты, так и отчасти доллара.

Наглядный пример этого можно было наблюдать весной, когда доллар слабел, а юань, напротив, укреплялся. В Пекине было принято решение принять меры, и местным банкам было предписано увеличить обязательную долю валютных резервов, то есть фактически дано указание покупать доллары.

Как раз тогда на международном валютном рынке и произошел переломный момент, и доллар начал укрепление.

Затем китайский фактор отошел в тень, и информационный фон сместился непосредственно к американской экономике.

В частности, дополнительным поводом для укрепления доллара стала скакнувшая до максимума за несколько десятков лет инфляция в США, что и вызвало уверенность инвесторов в неминуемом ужесточении политики со стороны ФРС.

Однако сам Федрезерв до сих пор отказывался от конкретики, ссылаясь на разного рода неопределенности, в том числе на рынке труда и не совсем понятные последствия очередной волны COVID-19 для экономики.

Сегодня вечером будут опубликован протокол последнего заседания ФРС, в котором участники торгов будут искать новые сигналы, однако бездействие и неуверенность могут обернуться утратой доверия, и тогда доллар рискует снова оказаться под давлением.

Стоит также отметить, что Федрезерву нет никакого смысла спешить со сворачиванием стимулов и уж тем более повышением ставок.

Любой намек на ужесточение монетарной политики приводит к росту доходностей на рынке казначейских облигаций, а вслед за ними начинают расти и доходности корпоративных облигаций. Но сложность в том, что в прошлом году компании набрали колоссальный объем новых долгов, а рост доходностей означает более высокую стоимость их обслуживания. Это касается и госдолга страны.

Однако экономика пока еще не в том состоянии, чтобы с легкостью справиться с ростом ставок.

Да и Федрезерв неоднократно утверждал, что считает текущую инфляцию временной, так как она во многом вызвана перебоями в поставках тех или иных товаров. И ужесточение политики вряд ли сможет как-то повлиять на эти процессы.

Так или иначе, совсем скоро ситуация должна проясниться. И если в протоколе последнего заседания никаких сигналов не будет, то уже на сентябрьском заседании инвесторы будут требовать от Джерома Пауэлла конкретики. И если ожидания рынка не оправдаются, доллар с высокой долей вероятности попадет под серьезное давление.

