En+ Group планирует газифицировать поселок Солонцы в Красноярском крае

Компания En+ Group детально проработала несколько вариантов для проекта газификации соседствующего с Красноярском поселка Солонцы. Об этом стало известно на встрече представителей компании с министром промышленности, энергетики и ЖКХ Красноярского края Евгением Афанасьевым.

На встрече специалисты En+ Group представили данные об объеме инвестиций, необходимых для реализации пилотного проекта газификации в Солонцах, отапливающихся на данный момент исключительно углем - от поселковой котельной или индивидуальных котлов в жилых домах. Еn+ предложила перевести часть поселка на сжиженный природный газ, который пока в Красноярске и окрестностях для отопления не используется. Для этого потребуется строительство новой блочно-модульной котельной и газового хозяйства (хранилища, регазификатора, сетей). Компания готова участвовать в реализации пилотного проекта. Представители Еn+ также подтвердили свои намерения перевести на газ несколько маршрутов общественного транспорта Красноярска. Уже выбран первый такой маршрут. Он свяжет удаленные точки Свердловского и Советского районов. Основатель компании En+ Олег Дерипаска особое внимание уделяет экологическим проектом компании, так, перевод на газ будет способствовать сохранению природы и экобаланса.

Пригородный поселок Солонцы выбран не случайно - по данным экологического мониторинга, зимой это одна из самых загрязненных точек Красноярска. Перевод Солонцов на газ должен улучшить экологическую ситуацию сразу в нескольких районах города.

«Нам важно рассматривать и совместно реализовывать все возможные варианты использования современных видов топлива для отопления городов и поселков края. Это в первую очередь вопрос экологии. Поэтому мы сейчас внимательно изучим все расчеты, представленные Еn+ и продолжим работу над пилотным проектом газификации на СПГ», - отметил Евгений Афанасьев на встрече.

В дальнейшем газовое оборудование, которое установят в Солонцах, может быть использовано для центрального газоснабжения.