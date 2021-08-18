Компания Александра Раппопорта приобрела крупный складской актив в Москве

Входящее в международную группу Industry Partners Corporation (IPC) компания «СДМ ТК-2» приобрела офисно-складской комплекс «Тиера». Актив находится в подмосковной торгово-промышленной зоне «Алтуфьево», которая расположена между Алтуфьевским и Дмитровским шоссе неподалеку от МКАДа.

По итогам торгов сумма сделки составила более 4,6 млрд рублей (при стартовой цене в 2,99 млрд рублей), а сам офисно-складской комплекс «Тиера» включает более 60 000 кв. м. мультитемпературных складов, 11 тыс. кв. м. офисных площадей и земельные участки общей площадью более 15,5 га. Сделка такого масштаба дала участникам рынка повод заговорить о появлении нового игрока на рынке складской недвижимости столицы.

Российский филиал Industry Partners Corporation возглавляет предприниматель Александр Раппопорт, IPC специализируется на вложениях в индустриальные активы и коммерческую недвижимость, в Москве группа планирует развивать складское направление и заинтересована в привлечении крупных арендаторов. Для IPC покупка комплекса «Тиера» - это, прежде всего, венчурное вложение, связанное с ростом спроса на складскую недвижимость в Москве.

В последнее время мировым трендом стали складские помещения «последней мили» - расположенные как правило, в черте города, они обеспечивают процесс оперативной доставки покупок конечному потребителю от компаний, торгующих в онлайне. Благодаря расположению у МКАД площади «Тиера» могут быть активно востребованы игроками рынка электронной коммерции в качестве склада «последней мили», ведь свободные и удобные складские помещения в Москве на сегодняшний день в явном дефиците. На сегодняшний день комплекс – это единственное предложение на рынке коммерческой недвижимости Москвы, обладающее такими характеристиками. Кроме географии и масштабов, преимуществом объекта для потенциальных арендаторов, также является его новейшее техническое состояние.

