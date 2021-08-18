КПРФ решила обнулить пенсионную реформу и «Единую Россию»

Пенсионная контрреформа
Ровно за месяц перед парламентскими выборами КПРФ обратилась к теме, которая волнует граждан России уже на протяжении трех лет: к повышению пенсионного возраста. Точнее сказать, к его понижению.
17 августа депутаты Государственной Думы от фракции КПРФ внесли законопроект об отмене пенсионной реформы 2018 года, повышающей возраст выхода на пенсию для женщин до 60 лет, для мужчин — до 65 лет.
Среди авторов законопроекта лидер партии коммунистов Геннадий Зюганов, сенатор Василий Иконников, а также писатель и политический деятель Сергей Шаргунов, баллотирующийся в Госдуму на ближайших выборах.
Как говорится в пояснительной записке, законопроект направлен на возвращение возраста, дающего право на назначение страховой пенсии по старости, к 60 и 55 годам (соответственно мужчинам и женщинам).
Авторы законопроекта уверены, что сегодня экономика России не нуждается в увеличении числа работников. «Недаром Председатель Правительства Российской Федерации, внесшего в Государственную Думу законопроект о повышении пенсионного возраста, почти одновременно заявил о необходимости сокращения продолжительности рабочей недели», — говорится в пояснительной записке.
Расчет на что, ЕР теперь «продует» выборы
Внесение законопроекта об отмене пенсионной реформы практически накануне выборов в Государственную Думу вызвало массу вопросов как среди политологов, так и среди рядовых избирателей. Прежде всего, неясно — кто будет рассматривать новый законопроект: прежний парламент ушел на каникулы, а каким будет новый состав пока остается только предполагать.
По словам члена Президиума, секретаря ЦК КПРФ Сергея Обухова, законопроект должен быть рассмотрен Государственной Думой восьмого созыва. «Это приглашение избирателей обнулить не только пенсионную реформу, но и обнулить большинство “Единой России” в парламенте, — комментирует Обухов, — будет обнулено большинство “Единой России”, удастся организовать и общественный консенсус по отмене пенсионной реформы».
Оппоненты партии уже выдвинули аргументы, которые указывают на то, что действующий закон о пенсионном возрасте был одобрен президентом Владимиром Путиным. Так, об этом уже заявил сенатор, зампред комитета Совета Федерации по социальной политике Валерий Рязанский. Но Обухов считает такие аргументы несущественными. «Как одобрил, так и не одобрит, если его партия "продует" выборы, — считает Обухов, — наша ключевая задача — это новое соотношение сил в парламенте. Мы говорим избирателям: если вы против сегодняшнего соотношения сил — голосуйте за нас».
По словам представителя КПРФ, этот законопроект не единственный. Сейчас существует еще несколько инициатив, которые коммунисты готовятся озвучить позже.
Помимо КПРФ, о необходимости снижения пенсионного возраста прежде уже заявляли и другие партии. В частности, в апреле этого года намерение внести подобный законопроект озвучила и фракция партии «Справедливая Россия — патриоты — За правду». Лидер партии Сергей Миронов также предложил ликвидировать Пенсионный фонд, который, по его мнению, крайне неэффективный посредник между гражданами и бюджетом страны.
Кто кому «продует»
По мнению политолога, президента Центра развития региональной политики Ильи Гращенкова, во многом внесение законопроекта связано с тем, что сегодня коммунисты ощутили прилив энергии на фоне растущих рейтингов партии. К тому же, снижение пенсионного возраста — не первая протестная и болезненная для власти тема в копилке КПРФ. Так, на прошедших выходных состоялась вторая всероссийская акция с требования отказаться от принудительной вакцинации. В этой предвыборной гонке коммунисты пробуют аккумулировать все протестные повестки, чтобы увеличить социальную базу своих сторонников.
Однако, по словам Гращенкова, в последнее время тему пенсионной реформы действительно стали пытаться апроприировать и другие партии с левого фланга. «При позитивном сценарии в новой Госдуме, в принципе, может получиться некая левая коалиция по этому вопросу, —комментирует Гращенков, — которая смогла бы продавить принятие закона". Однако он добавляет, что "если коммунисты не получат конституционное большинство, а они его, конечно, не получат, то ничего не удастся».
Сама возможность КПРФ набрать на этих выборах более 20% действительно выглядит весьма призрачной. По мнению политолога Бориса Кагарлицкого, хотя российское общество так и не смирилось с повышением пенсионного возраста, попытки оппозиции быть конструктивной вызывают, скорее, негативную реакцию. «Антиправительственная часть общества убеждена в том, что сама власть принципиально не конструктивна, — считает эксперт, — и поэтому любая попытка конструктивной деятельности оппозиции тоже воспринимается как слабость. Люди считают, что это не настоящая оппозиция, нерешительные и трусливые люди, которые боятся говорить по существу».
Как бы суммируя оценку шансов коммунистов на выборах с прогнозом перспектив обсуждаемой законодательной инициативы, политолог говорит: «И потому, когда КПРФ заявляет — голосуйте за нас, а мы проведем наши законопроекты, это ничего, кроме горькой усмешки вызвать не может, даже у их сторонников. Все же прекрасно знают, что никто не даст им никакого большинства получить. И когда сама КПРФ сначала говорит о том, что выборы подтасовывают, а потом призывает просто прийти проголосовать, и обещает, что всё будет хорошо, это выглядит просто как самоотрицание».
Также Кагарлицкий добавил, что сегодня голосование за КПРФ имеет совсем иной смысл. Большинство избирателей, по его мнению, будут голосовать за КПРФ не потому, что верят в то, что те способны провести позитивные реформы. «Своим актом голосования за оппозиционную партию люди просто показывают, как они относятся к нынешнему положению дел», — считает политолог.