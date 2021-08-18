КПРФ решила обнулить пенсионную реформу и «Единую Россию»

Пенсионная контрреформа

Ровно за месяц перед парламентскими выборами КПРФ обратилась к теме, которая волнует граждан России уже на протяжении трех лет: к повышению пенсионного возраста. Точнее сказать, к его понижению.

17 августа депутаты Государственной Думы от фракции КПРФ внесли законопроект об отмене пенсионной реформы 2018 года, повышающей возраст выхода на пенсию для женщин до 60 лет, для мужчин — до 65 лет.

Среди авторов законопроекта лидер партии коммунистов Геннадий Зюганов, сенатор Василий Иконников, а также писатель и политический деятель Сергей Шаргунов, баллотирующийся в Госдуму на ближайших выборах.

Как говорится в пояснительной записке, законопроект направлен на возвращение возраста, дающего право на назначение страховой пенсии по старости, к 60 и 55 годам (соответственно мужчинам и женщинам).

Авторы законопроекта уверены, что сегодня экономика России не нуждается в увеличении числа работников. «Недаром Председатель Правительства Российской Федерации, внесшего в Государственную Думу законопроект о повышении пенсионного возраста, почти одновременно заявил о необходимости сокращения продолжительности рабочей недели», — говорится в пояснительной записке.

Расчет на что, ЕР теперь «продует» выборы

Внесение законопроекта об отмене пенсионной реформы практически накануне выборов в Государственную Думу вызвало массу вопросов как среди политологов, так и среди рядовых избирателей. Прежде всего, неясно — кто будет рассматривать новый законопроект: прежний парламент ушел на каникулы, а каким будет новый состав пока остается только предполагать.