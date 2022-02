После успешной реализации ограниченного числа земельных участков, Limassol Greens начинает продажу вилл с числом спален он трех до шести и апартаментов с двумя или тремя спальнями.

Виллы, спроектированные международным архитектурно-дизайнерским бюро HKS, расположены на крупных земельных участках в самом центре комплекса. Благодаря использованию самых современных дизайнерских решений, виллы гармонично вписываются в окружающий ландшафт, а стильный дизайн дополняется продуманными функциональными возможностями. Комфортные и просторные внутренние пространства находятся в полной гармонии с окружающими садами, создавая неповторимое ощущения средиземноморского стиля жизни.

В центре Limassol Greens, рядом с клубной деревней и клаб-хаусом находятся апартаменты Robin Apartments – две секции апартаментов с двумя отдельными вестибюлями с отдельными лифтами. Из апартаментов Robin с их просторными верандами открывается панорамный вид на поле для гольфа, Соленое озеро, лес и море. Апартаменты окружены садами, специально спроектированными ландшафтными дизайнерами архитектурно-проектного бюро HKS, что создает неповторимую атмосферу для отдыха и релаксации. В распоряжении проживающих бассейны, лаундж-зоны и все возможности для пикника и барбекю.

Limassol Greens – это один из крупнейших девелоперских проектов на Кипре.

Проект реализуется на территории в 140 гектаров, и включит в себя 18-луночное поле для гольфа чемпионского класса, ультрасовременный клаб-хаус, 500 вилл и 250 апартаментов, магазины, рестораны, кафе, а также велнесс-центр с открытым бассейном, спа, фитнесс-центр, площадки на открытом воздухе для занятий йогой и медитации, теннисные корты, баскетбольные площадки, велосипедные дорожки, детские площадки, открытый амфитеатр и сад для культивирования растений.

Limassol Greens расположен в непосредственной близости от протяженного песчаного пляжа Lady’s Mile, имеет хороший доступ к автомагистрали и к частным школам. По соседству находится самый крупный на Средиземном море казино-курорт, а центр города и марина Лимасола, которая служит важным городским ориентиром и принимает супер-яхты, находятся всего в 10 минутах езды.

Проект Limassol Greens выполняется компанией Lanitis Golf Public Co Ltd, а реализацию недвижимости осуществляет эксклюзивно Cybarco Development Ltd. За более подробной информацией относительно приобретения недвижимости обращайтесь по телефонам +7 (495) 643 1901. Информацию общего характера о проекте можно найти на официальном вебсайте: https://limassolgreens.ru