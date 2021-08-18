«Крупнейший провал в истории НАТО»

Европейские союзники надеялись, что избрание Джозефа Байдена президентом США повысит вес НАТО после Дональда Трампа, относившегося к альянсу скептически. Однако хаотичный уход американцев из Афганистана, пишет Financial Times (FT), заставляет их сильно задуматься. После падения Кабула европейские чиновники, отвечающие за оборону и безопасность, открыто критикуют решение президента Байдена отправить домой 2,5 тыс. американских военных. Они считают, что их уход ослабил НАТО и вновь поднял вопрос о чересчур сильной зависимости Европы от Вашингтона в сфере безопасности.

Война в Афганистане оказалась самой долгой в истории не только США, но и в более короткой истории НАТО. В коалиции НАТО в Афганистане находились 10 тыс. человек из 36 стран.

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«Такой вывод войск спровоцировал хаос,- заявил министр обороны Латвии Артис Пабрикс в интервью местной радиостанции.- Хаос вызвал дополнительные страдания».

Он также считает, что в будущем таких длительных миссий больше не будет: «Эта эра закончилась. К несчастью, запад и Европа в особенности показали, что в глобальном смысле они стали слабее».

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В целом главный латышский военный повторил мысли и слова британского коллеги, у которого на пресс-конференции в понедельник на глазах даже блестели слезы.

"Это самый крупный провал НАТО с момента ее основания", - прокомментировал ситуацию вероятный будущий канцлер ФРГ Армин Лашет. По словам политика, нужно говорить о причинах, которые привели к этому, а также делать выводы и анализировать ошибки.

«Создается впечатление, что США со своими односторонними решениями решили все за НАТО,- не скрывает разочарования бывший советник по безопасности в правительстве Великобритании лорд Питер Рикеттс.- Сначала, было решение Трампа сесть за стол переговоров с талибами (террористическая организация запрещена в России - ред.) об уходе, затем - решение Байдена назначить дату (ухода)».

Интервенция НАТО в Афганистане, предпринятая после терактов 11 сентября 2001 года в США, которые провела запрещенная в России организация «Аль-Каида», является единственным случаем действия статьи 5 устава НАТО, в которой говорится о принципе коллективной обороны в случае нападения на кого-то из членов альянса.

Кстати, лорд Джордж Робертсон, возглавлявший 20 лет назад НАТО и инициировавший применение 5 статьи, сейчас полагает, что разногласия в НАТО ослабляют альянс, потому что его главный принцип – действовать сообща.

Когда талибы окружили Кабул через 20 лет после начала войны министр обороны Великобритании Роберт Уоллес рассказал, что пытался в этом году создать новую коалицию членов НАТО, занимающих одинаковые позиции по Афганистану, чтобы оставить в этой стране хотя бы какую-то часть западных военных.

Союзники США в НАТО недовольны тем, что Вашингтон поставил их перед свершившимся фактом. Несмотря на то, что консультации были, причем, были они продолжительные, президент Байден принял единоличное политическое решение.

После этого Лондон, Рим и Анкара попытались найти способ, как сохранить часть сил в Афганистане, чтобы помочь стабилизировать страну, но после ухода США с их огромной военной инфраструктурой и особенно потери базы в Баграме, это стало невозможно.

Правда, нынешний глава НАТО Йенс Столтенберг утверждает, что никто из членов НАТО не изъявлял желания занять место США после их ухода.

«Конечно, НАТО может много говорить о своей способности отразить агрессию России,- приводит FT слова бывшего военного, служившего в Афганистане,- но она не может без США найти даже 3-5 тысяч солдат, чтобы разобраться с талибами».

В стратегии до 2030 г. члены НАТО согласились на расширение сотрудничества и координации действий и повторили обещание повысить расходы на оборону до 2% от ВВП, однако сейчас вновь заговорили о дефиците стратегической концентрации, то есть, стратегического фокуса.

«Афганистан сегодня является непонятно каким по счету проявлением неудачной и вялой политики НАТО»,- написала в Twitter лидер левой испанской партии «Подемос» и министр по социальным правам и повестке 2030 Ионе Беларра.

Лорд Марк Седвилл, бывший посол и старший представитель НАТО в Афганистане, предложил на этой неделе альянсу сосредоточить усилия на восстановлении практической способности вмешиваться в конфликты в случае необходимости, избегать чрезмерного распыления сил и нетерпеливости, которые оказались фатальными в Афганистане.

По мнению Робертсона, уход из Афганистана должен подействовать как предупреждение для членов НАТО о том, что гарантии США по безопасности не вечные, а ограничены по времени.

«Если это звонок будильника для европейцев,- сказал он,- что в будущем им придется самим защищать свою безопасность энергичнее, чем раньше, потому что нельзя надеяться на то, что мировой полицейский из Америки все время будет находиться рядом, то он свою задачу выполнил».

* Запрещенная в России террористическая организация.