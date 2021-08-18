Нефтяные цены загнаны в узкий коридор

Во вторник, 17 августа 2021 года, стоимость «черного золота» продемонстрировала негативную динамику четвертую сессию кряду. Основным трендом для рынка остаются опасения инвесторов в отношении спроса на энергоносители из-за продолжающегося распространения COVID-19 во всем мире, но особенно в Азии. Так, Япония продлила во вторник чрезвычайное положение в столице и ряде регионов, а также объявила о новых ограничительных мерах, охватывающих еще семь префектур.

Были и другие негативные новости. Новая Зеландия ввела новый карантин после того, как появилось сообщение о первом за шесть месяцев в стране случае коронавируса. А днем ранее была опубликована статистика, согласно которой суточная переработка нефти в Китае, крупнейшем в мире импортере нефти, упала до самого низкого уровня с мая 2020 года, поскольку независимые заводы сократили производство на фоне ужесточения квот, высоких запасов и снижения маржи.

В результате к вечеру вторника нефть марки Brent подешевела на 0,83%, до 68,93 доллара за баррель, а WTI — на 1,2%, до 66,50 доллара за баррель.

Но уже в среду, 18 августа, цены на нефть на утренних торгах демонстрируют положительную динамику, прибавляя 0,7%, хотя и не преодолевая психологически важную отметку в 70 долларов за баррель Brent.

Среди причин сегодняшнего улучшения конъюнктуры нефтяного рынка эксперт информационно-аналитического центра компании Hamilton Антон Гринштейн выделяет утренний отскок на азиатских фондовых площадках. Японский индекс Nikkei 225 прибавил 0,59%, а индекс гонконгской фондовой биржи Hang Seng, благодаря снижению выявленных случаев COVID-19 за последние сутки в Китае, а также благодаря заявлениям Центрального комитета по финансовым и экономическим вопросам, о том, что нужно искать баланс между обеспечением стабильного роста и предотвращением финансовых рисков, также прибавил 0,51%.

Кроме того, вчера вечером, 17 августа, были опубликованы внутриотраслевые данные о запасах сырой нефти в США от Американского института нефти (API). Согласно представленным данным, запасы за прошлую неделю сократились на 1,163 млн. баррелей против предыдущего сокращения на 816 тыс. баррелей.

Тем не менее, говорит Антон Гринштейн, несмотря на сегодняшний рост цен на нефть, рынок явно сигнализирует о слабости. Это хорошо видно по тому, что нефтяные котировки с начала недели никак не могут подняться выше 70 долларов за баррель Brent, несмотря, на то, что техническая картина этому явно способствует.

Очень сильный уровень поддержки располагается на отметке 69,10 доллара, а ближайший сильный уровень сопротивления находится на отметке 70,7 доллара. Как указывает аналитик, на протяжении всей недели поддержка работает, не давая нефтяным ценам упасть ниже, а вот пройти сопротивление рынку сил не хватает.

Если в ближайшие дни рынок нефти не найдет повода для закрепления выше 70 долларов за баррель Brent, то, ожидает Антон Гринштейн, с высокой вероятностью можно будет говорить о том, что поддержку 69,10 доллара за баррель рынок попытается продавить уже к концу этой недели. А на следующей, поддавшись нервозности от ожиданий симпозиума ФРС в Джексон-Хоуле, провалится ниже.

Что может придать сил нефти сегодня, 18 августа? Вариантов тут немного, считает Александр Розман, старший аналитик компании Forex Optimum. Европейские торги проходят в менее зеленом режиме: немецкий DAX торгуется нейтрально, британский FTSE 100 снижается на символичные 0,07%. Остается только внутриотраслевая статистика и надежды на мягкость в «минутках FOMC».

Сегодня вечером, 18 августа, в 17-30 по московскому времени, данные по запасам нефти представит минэнерго США, говорит он. Согласно прогнозам за прошедшую неделю, они должны сократиться на 1,055 млн. баррелей. Если прогнозы подтвердятся, это станет фактором поддержки цен на нефть.

Но все же, заключает Александр Розман, если сегодня и данные по запасами нефти в США, и «минутки FOMC» не принесут сюрпризов, цены на нефть так и останутся под отметкой 70 долларов за баррель Brent. Это будет подтверждать слабость рынка и его готовность к снижению ниже 68-69 долларов за баррель Brent уже на следующей неделе.

Появившиеся в СМИ комментарии о том, что страны ОПЕК+ не планируют поставлять на рынок больше нефти, чем по квотам, вряд ли стоит расценивать как повод для покупок сырья, добавляет Татьяна Крылова , управляющий Санкт-Петербургским филиалом Промсвязьбанка. Риски по Китаю и в целом по мировому спросу на энергоносители остаются в силе, что давит на котировки нефти.

В ПСБ в текущих условиях продолжают считать актуальным диапазоном для Brent 65-70 долл./барр. с тенденцией к нижней границе.