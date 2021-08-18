Немецкий политолог рассказал об извинениях Байдена перед Путиным

Немецкий политолог Александр Рар заявил, что президент США Джо Байден позвонил и принес извинения президенту России Владимиру Путину в тот день, когда в интервью телеканалу АВС назвал российского президента «киллером».

«Интересная новость из Вашингтона. Ее сообщили немецким политикам. Оказывается Байден, после сравнение Путина с «киллером», в тот же вечер позвонил Путину и извинился. Чистосердечно раскаялся, сам предложил встречу с Путиным в Европе, что позже и произошло в Женеве», – написал Рар в своем телеграм-канале.

Кроме того, политолог считает, что в Белом Доме «произошла схватка между двумя разными фракциями советников». «Победили те, которые президента убедили в том, что у Америки не хватит сил «сдерживать» и Китай и Россию одновременно. И что разрушение отношений и с Пекином и С Москвой, автоматически приведет к стыковке Россия – Китай, что сильно ослабит Запад» – пишет Рар.

По мнению Рара, следствием этого стало «примирение с Путиными решение не мешать «Северному Потоку – 2».

«Теперь задача Байдена заключается в том, не потерять Ближний Восток полностью. В Афганистане скоро влиять будут Китай, Россия, Иран и Турция. И атомная держава Пакистан. Евразия оттесняет НАТО и трансатлантическое сообщество. Мир становится многополярным. В окружение Байдена дальше идет спор советников – но США придется идти на союзничество с Россией в борьбе с исламистами», – резюмирует политолог.

17 марта «Эксперт» сообщал, что Байден во время интервью телеканалу АВС, во ответ на просьбу журналиста уточнить, считает ли он Путина убийцей, тот ответил: «Ммм…хмм... Я считаю».

17 марта официальные Вашингтон и Москва не сообщали о телефонном разговоре президентов России и США .

18 марта «Эксперт писал, что президент России Владимир Путин заявил, что готов к диалогу с президентом США Джо Байденом, если он состоится в прямом эфире. Об этом Путин сказал, отвечая на вопрос корреспондента телеканала «Россия 24» о готовности работать с Байденом, после его слов в адрес российского президента.

«Мы должны продолжать отношения. И более того, сейчас я подумал вот о чем: в прошлый раз инициатива телефонного разговора исходила от президента Байдена. Я хочу предложить президенту Байдену продолжить наши дискуссии, но при условии, что мы это сделаем фактически в прямом эфире, что называется, онлайн. Но без всяких задержек, а прямо в открытой прямой дискуссии. Мне представляется, что это было бы интересно и для народа России, и для народа Соединенных Штатов, да и для многих других стран, имея ввиду что на нас, как на самых крупных ядерных державах, лежит особая ответственность за стратегическую безопасность на планете», — сказал Путин.

Кроме того, президент России уточнил, что готов поговорить с американским коллегой завтра или в понедельник, о чем даст соответствующее поручение министерству иностранных дел.