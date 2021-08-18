Китай будет бороться с «чрезмерным» богатством

17 августа в Пекине состоялось совещание по экономическим и финансовым вопросам. Президент Си Цзиньпин формально выдвинул на нем идею «всеобщего процветания», которая, как сейчас выяснилось, и стоит в основе зачистки регуляторами технологического сектора. Как пишут государственные СМИ, президент хочет, чтобы все китайцы были «умеренно богатыми», и не хочет иметь небольшую группу сверхбогатых людей. Для выполнения этой задачи власти планируют принять ряд мер, включая ограничения на «чрезмерные» доходы и требование к богатым возвращать обществу больше средств. Председатель Си также призвал к борьбе с финансовыми рисками.

Наблюдатели обращают внимание на то, что столь важная инициатива прозвучала на первом публичном появлении Си за две недели. Дело в том, что обычно китайские лидеры в первой половине августа тайно обсуждают в очень узком кругу наиболее важные вопросы на курорте Бэйдайхэ, находящемся в трех часах езды от Пекина.

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Китайские СМИ подчеркивают, что всеобщее процветание не означает процветание для немногих и что сейчас никакой речи не идет о какой-либо форме уравнительного распределения денег.

Тема «всеобщего процветания» стала в Китае в последние месяцы очень популярной. Термин расплывчатый и подразумевает скромное богатство для всех, а не для избранных. Термин не новый, раньше он, правда, часто использовался в форме лозунга, а не как конкретная задача.

Экономисты надеются, что власти подойдут к решению задачи прагматично.

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«Подъем налогов для состоятельной части населения и возврат ей части капиталов,- объясняет главный экономист Economist Intelligence Unit Еу Су,- могут негативно отразиться на инвестициях и привести к оттоку капиталов. Китайское правительство не может полностью игнорировать воздействие на экономику политики перераспределения доходов».

По ее мнению, приватизация, очевидно, замедлится в сфере образования, ухода за пожилыми или в оказании медицинских услуг, потому что власти станут более строго следить за ценами и доступностью услуг.

За последние десятилетия неравенство в доходах среди 1,4 миллиарда китайцев возросло. Так, в 2015 г. на 10% наиболее состоятельных китайцев приходились, по данным исследования ученых Парижской школы экономики, 41% национального дохода, хотя в 1978 году их доля была значительно ниже – 27%. Доля менее состоятельной части населения КНР в национальном доходе снизилась приблизительно до 15% с 27% 43 года назад.

В текущем году располагаемые доходы шанхайцев, к примеру, составили 7058 юаней (1091 доллар) в месяц на человека, что значительно выше, чем в среднем у городских жителей в масштабах всей Поднебесной – 4021 юань. Еще ниже – 1541 юань – доходы сельских жителей.

В конце прошлого года китайские власти заявили о победе над крайней бедностью. Это стало первым шагом в выполнении давних обещаний по повышению уровня жизни народа правящей КПК, отметившей, кстати, в июле 2021 г. свое столетие.

Аналитики Morgan Stanley считают, что постановка задачи на достижение «всеобщего процветания» подтверждает стремление Пекина к изменению баланса в экономике в сторону людей, трудящихся, к борьбе с социальным неравенством при помощи перераспределения доходов, налогов, социальной защиты и всеобщего образования. Главной же целью нового витка борьбы с неравенством, считают американские экономисты, является увеличение доли в экономике группы граждан со средним уровнем доходов.

Аналитики Morgan Stanley полагают, что после этого совещания следует ждать дополнительных мер по поддержке роста экономики. Например, снижения норматива обязательных резервов.

Согласно данным за июль темпы экономического роста КНР замедлились сильнее, чем прогнозировали экономисты. Снижение произошло и по уровню расходов китайских потребителей.

С другой стороны, эксперты обращают внимание, что в этом году главное для Пекина не экономический рост, а решение таких долгосрочных проблем, как борьба с ростом государственного долга и рисками на огромном рынке недвижимости.