Почти половина предпринимателей разочаровались условиями для бизнеса в своем регионе и хотят переехать

83% российских микро- и малых предпринимателей запустили бизнес в регионе, в котором жили до этого. Несмотря на это, в настоящее время больше половины (50,4%) действующих предпринимателей задумываются о том, чтобы перевезти бизнес в другой регион. В основном предприниматели разочаровываются в потенциале своего региона после трех лет ведения бизнеса. Согласно результатам опроса, предпринимателей не устраивает низкая платежеспособность населения (39%), отсутствие квалифицированных кадров (37%), высокая конкуренция (33%).

Менее остальных удовлетворены условиями для ведения бизнеса и хотят перевезти его в другой регион предприниматели из Московской области (7,2%), Москвы (6,5%) и Краснодарского края (6,1%). В качестве альтернативы текущему региону присутствия предприниматели в 43% случаев рассматривают Москву. 10,9% респондентов готовы перевезти бизнес в Санкт-Петербург. А остальные 45,7% предпринимателей ищут лучших условий для ведения бизнеса в нестоличных регионах.

«Миграция бизнеса между регионами — это нормальная практика. Готовность предпринимателей переезжать стимулирует местные власти работать над улучшением внутреннего климата в регионе. Например, в Удмуртии в прошлом году запустили льготные ставки по налогообложению. Для компаний, зарегистрировавшихся в республике, первые два года будет снижена процентная ставка налога. И это здорово. Я считаю важной открытую и честную конкуренцию правительств регионов за предпринимателей, как за лиц, которые влияют на объем налоговых поступлений и развитие инфраструктуры городов.



Like Центр способствует развитию предпринимательской активности в регионах не только образовательными курсами, но и открытием кампусов для предпринимателей NAMES-SMART. На данный момент функционируют уже три технологичных коворкинга в Екатеринбурге, Тюмени и Ижевске. До августа 2022 года запланировано открытие 150 объектов в городах присутствия нашего бренда. Важно, чтобы у бизнесменов были все условия для развития своего дела, обмена опытом и развития в своем городе», — отметил Василий Алексеев, генеральный директор технологической образовательной компании для предпринимателей Like Центр.

Справка о компании:

Like Центр — технологическая образовательная компания для начинающих и действующих предпринимателей. За 6 лет обучение по программам компании прошли более 500 тысяч человек. Образовательные программы Like Центра «Концентрат», «Скорость», «Тест-драйв МсА» рекомендованы Министерством экономического развития РФ для обучения предпринимателей из сферы малого и среднего бизнеса и лиц, планирующих начать предпринимательскую деятельность. В 2020 году компания попала в топ-100 инновационных EdTech-компаний России и СНГ, согласно исследованиям аналитической компании HolonIQ. По итогам 2-го квартала 2021 года Like Центр возглавил рейтинг Smart Ranking крупнейших EdTech-компаний России.