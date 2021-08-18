Правительство России запускает программу по розыгрышу денежных призов для вакцинированных от коронавируса

Председатель правительства РФ Михаил Мишустин подписал постановление о запуске программы поощрения граждан, прошедших вакцинацию против новой коронавирусной инфекции.

Розыгрыш денежных призов будет проводиться с 1 сентября по 1 декабря 2021 года среди вакцинированных на основании данных Единого регистра вакцинированных по уникальному номеру записи.

Будет определено 1000 победителей, каждый из которых получит по 100 тыс рублей. В розыгрыше призов смогут принять участие граждане старше 18 лет.

Розыгрыш призов будет осуществляться на официальном сайте лотереи бонусзаздоровье.рф. Результаты будут опубликованы на этом же сайте и в СМИ.

«Запуская программу поощрения вакцинированных, правительство тем самым выражает признательность гражданам, которые проявили сознательность, позаботились о своём здоровье и защитили своих близких», – заявила, вице-премьер Татьяна Голикова.

Для получения уведомления о выигрыше и предоставления данных банковской карты для начисления денежного приза необходимо убедиться в наличии подтвержденной учетной записи на ЕПГУ и не позднее трех месяцев с даты получения уведомления в личном кабинете на ЕПГУ указать номер своей банковской карты МИР.

После подтверждения банковских реквизитов денежный приз автоматически поступит на счет победителя. Выплаты призов производятся в течение шести месяцев с даты проведения розыгрыша призов.