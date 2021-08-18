Президент Республики Казахстан Касым-Жомарт Токаев примет участие в Восточном экономическом форуме – 2021

Они обсудили вопросы двустороннего сотрудничества, а также участие делегации Республики Казахстан в VI Восточном экономическом форуме, который состоится 2–4 сентября во Владивостоке.
«Двусторонние отношения между нашими государствами находятся на высоком уровне устойчивого стратегического партнерства и развиваются в духе добрососедства как на высшем политическом уровне, так и на уровне министерств, ведомств и парламентов. В условиях пандемии Россия продолжает оставаться ключевым внешнеэкономическим партнером Республики Казахстан, а страны продолжают создавать новые совместные инвестиционные проекты. Отмечу перспективы формата встреч в рамках приграничного сотрудничества. При этом важно развивать не только политические, но и экономические партнерские отношения, что будет способствовать увеличению количества предприятий МСП и их комфортной работе в наших странах», – подчеркнул Антон Кобяков.
Стороны обсудили необходимость налаживания взаимодействия России и Казахстана в области права с целью реализации совместных инвестиционных проектов на пространстве Большого евразийского партнерства, рассмотрели взаимодействие государств в рамках международных деловых мероприятий, таких как Форум межрегионального сотрудничества России и Казахстана, который является эффективной диалоговой площадкой для обеих стран.
По словам Ермека Кошербаева, в настоящее время формируется состав делегации Республики Казахстан на ВЭФ-2021.
«Восточный экономический форум дает возможность ближе познакомиться с регионами Дальнего Востока и проектами, которые реализуются на их территории. Мы рассчитываем на практический результат, поэтому максимально заинтересованы в организации встреч с официальными лицами, бизнес-сообществом и иностранными делегатами. В состав делегации Республики Казахстан войдут представители правительства и бизнес-сообщества. Ожидается, что в пленарном заседании в формате онлайн примет участие Президент Касым-Жомарт Токаев», – отметил Ермек Кошербаев.
Участники встречи также обсудили возможность подписания соглашения о сотрудничестве между Фондом Росконгресс и партнерской организацией из Казахстана с целью углубления отношений между деловыми кругами двух стран.
Восточный экономический форум проводится ежегодно в целях содействия ускоренному развитию экономики Дальнего Востока и расширения международного сотрудничества в Азиатско-Тихоокеанском регионе согласно указу Президента России Владимира Путина № 250 от 19 мая 2015 года.
Восточный экономический форум 2021 года пройдет 2–4 сентября в городе Владивостоке. Площадка Форума – кампус Дальневосточного федерального университета (ДВФУ) на острове Русский.
Официальный сайт ВЭФ: www.forumvostok.ru
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