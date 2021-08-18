Рубль скорректировался в ходе торгов в среду

Пара доллар/рубль начала день на отметке 73.54 , а курс евро начал день на отметке 86.10 . К 17:00 американский доллар повысился, дойдя до отметки 73.63 рубля, в то время как евро укрепился до 86.28 рубля. Индекс DXY существенной динамики не показал и вернулся на отметку 92,61 пункта.

Как отмечают аналитики Сбербанка в своем обзоре, рубль на валютном рынке остается устойчивым. Во вторник доллар глобально укрепился на фоне роста доходности облигаций США. Явных причин для этого не прослеживалось, т. к. глава ФРС Джером Пауэлл, выступивший перед американскими студентами, не комментировал перспективы денежно-кредитной политики. Рубль в этих условиях ослаб, но меньше, чем другие валюты. В центре внимания инвесторов остается публикация протокола последнего заседания ФРС США.