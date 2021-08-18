Школьникам с хроническими заболеваниями будет «настоятельно рекомендовано» вакцинироваться

Школьникам, имеющим хронические заболевания, врачи будут «настоятельно рекомендовать» вакцинироваться, заявил заместитель директора по научной работе ЦНИИ эпидемиологии Роспотребнадзора Александр Горелов во время выступления в рамках просветительской кампании «Разберемся в вакцинах вместе», организованной на платформе российского общества «Знание».

«Обязательной вакцинации не будет никогда, вакцинация будет добровольная, по эпидпоказаниям. Но я бы выставил за скобки категорию детей, у которых есть хронические заболевания. Им врачи будут настоятельно рекомендовать [вакцинироваться]», — ответил Горелов на соответствующий вопрос.

При этом эксперт отдельно отметил, что зарегистрированных препаратов для детей нет и пока вакцины проходят стадию исследований. «В настоящий момент многие страны, в том числе и Россия, разрешили первую и вторую фазу клинических испытаний препаратов у детей возрастной категории до 12-летнего возраста», — напомнил он.

Ранее против обязательной вакцинации также высказывалась уполномоченный при президенте РФ по правам ребенка Анна Кузнецова. «Никакой принудительной вакцинации — только убеждение, объяснение, ответы на возникающие вопросы и диалог, если необходимо», — цитирует Кузнецову ТАСС.

Напомним, что 5 июля стартовали клинические исследования вакцины «Спутник V» в уменьшенной дозировке для подростков от 12 до 17 лет. Как заявила заместитель мэра Москвы по вопросам социального развития Анастасия Ракова, в первой и второй фазах испытаний примут участие 100 человек, а для третьего этапа наберут 250 участников. Исследования, по итогам которых будет принято решение о вакцинации подростков, продлятся год.

Сейчас вакцинация подростков уже проходит в Израиле, Швеции, Франции, Италии и ряде других стран.