СМИ: посольство Афганистана в Таджикистане попросило Интерпол задержать бежавшего президента

Телеканал TOLOnews со ссылкой на свои источники сообщил, что посольство Афганистана в Таджикистане попросило Интерпол задержать бежавшего президента страны Ашрафа Гани за хищение общественных средств, передает ТАСС.

Кроме того, посольство Афганистана требует задержать по аналогичному обвинению бывшего советника по национальной безопасности Хамдуллу Мохиба и бывшего главу администрации президента Фазла Махмуда Фазли.

15 августа движение «Талибан» (признано в России террористическим и запрещено) заняло без боя столицу Афганистана Кабул и объявило об установлении контроля над всей территорией страны. В тот же день президент страны Ашраф Гани бежал из страны на вертолете.

16 августа «Эксперт» сообщал, что во время бегства президента Афганистана Ашрафа Гани из страны, он направился в аэропорт в сопровождении нескольких автомашин с деньгами, сообщает РИА Новости.

«Что касается обрушения режима, то его наиболее красноречиво характеризует то, как Гани убегал из Афганистана: четыре машины были набиты деньгами, другую часть денег пытались запихнуть в вертолет, но не все поместилось. И часть денег осталась лежать на взлетном поле», – цитирует агентство слова пресс-секретаря российской дипмиссии в Афганистане Никиты Ищенко.

Ранее «Эксперт» писал, президент Афганистана Ашраф Гани вылетел из Кабула в Таджикистан, оттуда он должен направиться в другую страну. Об этом сообщает Asia-Plus со ссылкой на чиновника из правительства Афганистана Саджада Нуристани.

«Президент подал в отставку и вылетел в Таджикистан. Его сопровождают советник по национальной безопасности Хамдулла Мухиб и глава администрации Фазл Махмуд Фазли», — заявил Нуристани.

По его данным, из Таджикистана Гани должен направиться в другую страну, но в какую именно, пока неизвестно. Ранее президент Гани свое решение уйти в отставку объяснил тем, что «боевые действия в Кабуле невозможны».

По информации источников Khaama Press и Reuters, главой переходного правительства страны будет назначен экс-глава МВД Афганистана и бывший посол в Германии Али Ахмад Джалали.

Ранее спецпредставитель президента России по Афганистану Замир Кабулов в эфире «Эха Москвы» заявил, что боевики движения Талибан взяли под охрану внешний периметр российского посольства в Кабуле. Талибы будут охранять посольство России в Кабуле, сообщил в эфире «Эха Москвы». По словам Кабулова, уже взят под охрану внешний периметр посольства. По его словам, дальнейшие меры будут обсуждаться завтра на встрече с послом.

Кроме того, Кабулов сказал, что захват талибами Кабула стал для России «в некоторой степени неожиданностью». «Мы исходили из понимания, что афганская армия, какой бы она ни была, все-таки будет какое-то время оказывать сопротивление. Но, видимо, мы были слишком оптимистичны в оценке качества подготовленных американцами, натовцами вооруженных сил, что они все побросали при первом выстреле. Мы переоценили вооруженные силы Афганистана», — сказал он. В посольстве России в Кабуле продолжает работать около ста человек.

23 июня Эксперт писал, что глава МИД РФ Сергей Лавров сказал, что заявление, которое сделали представители движения «Талибан» в ходе их переговоров в Москве, позволяют говорить о том, что это «вменяемые люди».

«Недавно талибское руководство было в Москве, наш представитель с ними встречался, – цитирует министра иностранных дел РИА Новости. – Они очень чётко заявили, что не имеют никаких планов создавать проблемы для центральноазиатских соседей Афганистана. Что они будут бескомпромиссно продолжать бороться с ИГИЛ (признано в России террористической организацией и запрещено – «Эксперт»), а также то, что готовы обсуждать с жителями Афганистана политическое устройство государства».

Как пояснил Лавров, ранее талибов все обвиняли в том, что они хотят создать исламский эмират на основе законов шариата.

«Но заявление, которое сделали представители Талибана в Москве, посылает важный сигнал миру – они вменяемые люди», – резюмировал глава МИД РФ, призвав при этом власти в Кабуле как можно скорее начать переговоры с талибами.