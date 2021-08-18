В России за сутки коронавирус выявили у 21 тыс человек

За прошедшие сутки в России коронавирус официально подтвердили у 20 914 жителей России, сообщает оперативный штаб. Вчера, 17 августа, сообщалось о 20 958 случаях инфицирования. Вылечились за сутки от инфекции 20 713 пациентов, а скончалось 799 (вчера 805) человек.

По наибольшему числу зараженных на первое место вышел Санкт-Петербург (1636), а на второе место опустилась Москва (1590). На третьем месте по числу инфицированных находится Московская область (1240), на четвертом Нижегородская область (521), а на пятом Свердловская область (516).

Всего за время пандемии в России 6 663 473 человека было инфицировано коронавирусом, вылечилось 5 939 037 человек, а общее число скончавшихся составило 172 909 пациентов.