Великобритания хотела оставить войска в Афганистане после ухода США

Премьер-министр Великобритании Борис Джонсон заявил, что изучал возможность формирования новой международной коалиции в Афганистане после объявления президента США Джо Байдена о выводе американских войск из этой страны, однако отказался от этой идеи, сообщает ТАСС.

«Нужно отказаться от иллюзий о том, что наши партнеры желали продолжать операцию в Афганистане. Мы изучили различные сценарии в связи с решением США вывести войска и в итоге отказались от них. Страны Запада не могли продолжать действия в Афганистане, после того как США стали выводить войска», – сказал Джонсон. При этом он отметил, что рассматривался вариант с «увеличением британского военного присутствия» в Афганистане.

15 августа движение «Талибан» (признано в России террористическим и запрещено) заняло без боя в столицу Афганистана Кабул и объявило об установлении контроля над всей территорией страны.

17 августа «Эксперт» сообщал, что министр иностранных дел РФ Сергей Лавров заявил, что Россия не будет спешить с признанием власти движения «Талибан» в Афганистане,.

«Мы не торопимся с признанием так же, как и все остальные страны... Также мы наблюдаем позитивные процессы на улицах Кабула, где ситуация достаточно спокойная и талибы в целом эффективно обеспечивают правопорядок», – сказал Лавров.

Он выразил надежду, что диалог «Талибана» с лидерами политических сил Афганистана завершится формированием инклюзивных переходных структур правительства страны. «Буквально в эти дни, как я понимаю, в эти часы может даже, идет разговор с представителем талибов. Я очень надеюсь, что он завершится договоренностью о том, чтобы афганцы сформировали инклюзивные, как принято говорить, переходные структуры как важный шаг к полной нормализации обстановки в этой многострадальной стране», – добавил глава МИД РФ.

23 июня Эксперт писал, что глава МИД РФ Сергей Лавров отмечал, что заявление, которое сделали представители движения «Талибан» в ходе их переговоров в Москве, позволяет говорить о том, что это «вменяемые люди».

«Недавно талибское руководство было в Москве, наш представитель с ними встречался, – цитирует министра иностранных дел РИА Новости. – Они очень чётко заявили, что не имеют никаких планов создавать проблемы для центральноазиатских соседей Афганистана. Что они будут бескомпромиссно продолжать бороться с ИГИЛ (признано в России террористической организацией и запрещено – «Эксперт»), а также то, что готовы обсуждать с жителями Афганистана политическое устройство государства».

Как пояснил Лавров, ранее талибов все обвиняли в том, что они хотят создать исламский эмират на основе законов шариата.

«Но заявление, которое сделали представители Талибана в Москве, посылает важный сигнал миру – они вменяемые люди», – резюмировал глава МИД РФ, призвав при этом власти в Кабуле как можно скорее начать переговоры с талибами.

Ранее сообщалось, что лидеры Талибана обсуждают с российской стороной вопрос снятия санкций с движения. Об этом заявил представитель политического офиса движения в Дохе Сухейль Шахин по итогам визита в Москву.

Напомним, делегация движения посетила нашу страну 8-9 июля. В российской столице представители Талибана провели встречу со спецпредставителем президента РФ по Афганистану, директором второго департамента Азии российского внешнеполитического ведомства Замиром Кабуловым.

«Мы обратились к российским властям с просьбой исключить движение из санкционного списка (СБ ООН)», – подчеркнул Шахин.