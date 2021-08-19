Антиталибская оппозиция в Афганистане просит снабдить ее оружием

Руководитель военной группировки в Афганской провинции Панджшер Ахмад Масуд призывал Запад оказать им помощь оружием и боеприпасами для борьбы с движением «Талибан» (признано в России террористическим и запрещено), сообщает ТАСС со ссылкой на The Washington Post.

«Соединенные Штаты и их союзники покинули поле боя, но Америка еще может стать "великим арсеналом демократии", как сказал Франклин Рузвельт, придя на помощь осажденным врагом британцам перед вступлением США во Вторую мировую войну. С этой целью я заклинаю друзей Афганистана на Западе вступиться за нас в Вашингтоне и Нью-Йорке, вступиться за нас перед Конгрессом и администрацией [президента США Джо Байдена], вступиться за нас в Лондоне, где я учился, и в Париже, где в честь моего отца весной этого года была названа аллея в саду на Елисейских Полях», – заявил Масуд.

Он добавил, что к нему и вице-президенту Афганистана Амрулле Салеху в Панджшере присоединяются разочарованные в прежнем командовании солдаты армии Афганистана, в том числе из подразделений спецназа. «Что бы ни случилось, мои воины-моджахеды и я будем защищать Панджшер – последний оплот свободы Афганистана. Наша мораль нерушима. Из опыта мы знаем, чего нам ждать. Но нам нужно больше оружия, боеприпасов и снаряжения», – сказал Масуд.

Ранее сообщалось, что Международный валютный фонд заявил о приостанавлении предоставления финансовой помощи Афганистану из-за отсутствия ясности со статусом руководства страны.

18 августа «Эксперт» сообщал, что США блокировали доступ представителям движения «Талибан» (признано в России террористическим и запрещено) к счетам афганского правительства, управляемым Федеральной резервной системой и собираются закрыть для Кабула доступ к резервам Международного валютного фонда на сумму в 500 млн долларов США.

На прошлой неделе министерство финансов США приняло решение о прекращении поставок в страну наличных долларов в Афганистан.

Глава центрального банка Афганистана Аджмал Ахмади, который бежал из страны в воскресенье, заявил журналистам, что резервы афганского центрального банка составляют около 9 млрд долларов США и они практически полностью размещены за границей.

«С принятием США мер по блокированию доступа к этим резервам талибам доступны около 0,1% от их объема», – цитирует Ахмади Dow Jones.

17 августа «Эксперт» сообщал, что министр по вопросам экономического сотрудничества и развития ФРГ Герд Мюллер заявил, что после захвата власти в Афганистане «Талибаном» правительство Германии приостановило финансовую помощь этой стране. По линии министерства на 2021 год было предусмотрено выделение 250 миллионов евро для помощи Афганистану. Кроме того, в Афганистан поступали средства и из других министерств, например, на гуманитарную помощь или обучение полиции. В общей сложности ФРГ планировала выделить в 2021 году 430 миллионов евро Кабулу.

12 августа «Эксперт» писал, что министр иностранных дел Германии Хайко Маас заявил, что Афганистан не сможет обойтись без международной финансовой помощи, сообщает Deutsche Welle. При этом Маас пригрозил, что Берлин прекратит финансовую поддержку Афганистана, если «Талибан» попытается установить в стране халифат. «Мы даем 430 млн евро каждый год. Мы не дадим больше ни цента Афганистану, если талибы полностью захватят эту страну, введут законы шариата, и страна станет халифатом», – сказал глава внешнеполитического ведомства Германии в эфире ZDF.

15 августа «Талибан» объявил, что установил полный контроль над Афганистаном. Талибы заявили, что входят в Кабул для предотвращения грабежей после того, как его покинули правительственные войска.