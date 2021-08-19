«АвтоВАЗ» приостанавливает работу из-за дефицита электроники

АвтоВАЗ с 23 августа приостановит работу на всех трех линиях по производству автомобилей завода в Тольятти из-за проблем с поставками электронных компонентов Bosch, сообщает РБК со ссылкой на пресс-службу автозавода.

«АвтоВАЗ вынужден изменить график производства на рабочую неделю, начинающуюся 23 августа. Из-за продолжающейся нехватки поставок электронных компонентов Bosch все три линии по производству автомобилей завода в Тольятти будут остановлены на протяжении всей недели», – говорится в сообщении компании.

Три из пяти дней простоя предприятия будут считаться отпуском, перенесенным с декабря, а остальные два рабочих дня будут оплачены в размере 2/3 от средней заработной платы.

Однако завод «Lada Ижевск», использующий для сборки моделей Lada Vesta иные компоненты, продолжит работать в штатном режиме. «Некоторые подразделения по производству автокомпонентов в Тольятти будут работать по особому графику для обеспечения поставок в Ижевск и другим клиентам», — говорится в сообщении.

Издание напоминает, что 16 августа работники АвтоВАЗа с вышли из планового корпоративного отпуска, который начался 26 июля, но из-за дефицита электронных комплектующих, поставляемых компанией «Bosch Самара», концерн с 16 по 20 августа АвтоВАЗ приостановил выпуск моделей Lada Granta. Вместе с тем выпуск моделей Lada Niva производится в ограниченном количестве, а платформа B0, на которой выпускают автомобили Lada Largus, Xray, а также Renault Logan и Sandero, на этой неделе работает только два дня (18 и 19 августа).

11 июня «Эксперт» сообщил, что «АвтоВАЗ» смог возобновить выпуск автомобилей Lada Niva Legend и Lada Granta, прерванный из-за простоя двух линий, который возник из-за дефицита компонентов автоэлектроники. 7 июня, производство на линиях №3 (Lada Niva Legend) и №5 (Lada Granta) было приостановлено.

Причиной простоя стала нехватка электронных чипов, пояснил руководитель пресс-центра «АвтоВАЗа» Сергей Ильинский, отметив, что с этой проблемой сегодня сталкиваются автопроизводители всего мира. Производственные линии «АвтоВАЗа» тоже останавливались в конце апреля и в июне.