Европа в ожидании нового миграционного кризиса из-за событий в Афганистане

Захват талибами* (террористическая организация запрещена в России - ред.) Кабула породил проблему всемирного масштаба. В Европе и Америке решают, что делать с беженцами из Афганистана. Ожидаемая волна вынужденных переселенцев из многострадальной этой страны, как не без оснований опасаются в Евросоюзе, может создать новый миграционный кризис, сравнимый с тем, что не так давно вызвали беглецы от последствий «арабской весны».

Эвакуация тысяч человек, находящихся в кабульском аэропорту, продолжается. Вывозят не только американцев и европейцев, но и афганцев. Переводчиков и иных местных жителей, сотрудничавших с НАТО – их количество оценивают в 60 тысяч - страны западной антиталибской коалиции твердо намерены не бросать. Что делать, если беженцев будет больше 60 тысяч, по крайней мере, в странах Евросоюза еще не решали. Единой стратегии на этот счет нет.

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«Я хочу, чтобы мы как нация сделали все возможное, чтобы оказать поддержку наиболее уязвимым беженцам из Афганистана, чтобы они могли начать новую жизнь в безопасности в Великобритании, вдали от тирании и угнетений, с которыми они сейчас сталкиваются», - написала министр внутренних дел Великобритании Прити Патель в своей статье в газете The Daily Telegraph, где объясняется решение властей своей страны установить квоту на прием афганских беженцев. Она аналогична той, что действовала применительно к сирийцам во время миграционнного кризиса 2015 года.

Согласно пятилетней программе переселения в страну предполагается пустить 20 тысяч афганцев. Из них 5 тысяч должно приехать в течении ближайшего года. Всем этим людям будет предоставлен официальный статус беженцев. Патель указала на приоритетные категории афганцев, которые могут рассчитывать на убежище в Великобритании – это дети, женщины и религиозные меньшинства. То есть, те, кто обычно составляет меньшинство среди нелегалов, добирающихся до Европы самостоятельно.

Подчеркнув, что Великобритания не сможет решить афганскую проблему в одиночку, Патель призвала и другие страны последовать британскому примеру. Между тем, желающих принимать афганских беженцев в Европе не так уж много. Хотя глава европейской дипломатии Жозеп Боррель уже заверил, что члены ЕС, соглашающиеся помочь решению миграционной проблемы, сами не останутся без помощи Брюсселя, уже образовалась группа стран-диссидентов. Тон в ней, как водится, задают восточноевропейцы. «Я согласен с тем, что Словакия должна принять десять афганцев, которые помогли нашей стране, возможно, вместе с их семьями. Но о широком предоставлении убежища афганцам и речи быть не может», - без обиняков заявил вице-премьер Словакии Рихард Сулик. Примерно то же самое сказал глава МИД Венгрии Левенте Мадьяр. А ведь если поток афганцев устремится в ЕС, то им едва ли миновать венгерской территории.

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Потенциальная «пробоина» в системе европейской защиты от нелегалов – Косово. Там, как договорились с США власти этого частично признанного государства, будут пока находиться афганцы, которые могут рассчитывать на убежище в Америке, но не вывезены туда напрямую. Их число ограничено списками, составленными в Вашингтоне. Но что делать, если миграция из Афганистана приобретет неконтролируемый масштаб? Как поступать, если кроме централизованно вывезенных беженцев из Афганистана, в Европе появятся и другие? Хладнокровно выставить их вон? Так уже делает Чехия, которая не стала, по примеру многих стран ЕС, приостанавливать депортацию не получивших убежище афганцев и после захвата талибами Кабула. Однако это явно не европейский метод.

Евросоюз не так давно сталкивался со схожей моральной дилеммой применительно к сирийским беженцам. Их было непросто принять, но еще сложнее оказалось выгнать обратно в воюющую страну. Сирийских беженцев Евросоюз, в целом, переварил. Правда, в борьбе с миграционным кризисом, у него был ценный помощник, Турция. Она, за соответствующую материальную компенсацию от ЕС, согласилась принять как тысячи беглецов из страны-соседки, так и остальных ближневосточных соискателей убежища в Европе. Теперь ситуация другая. Власти Турции категорически заявляют, что беженцев в стране и так достаточно. Поэтому афганцев не примут, даже за деньги. В эти дни на границе Турции и Ирана идет строительство стены. Это сооружение призвано сдержать ожидаемый поток афганских беженцев.

Конечно, у ЕС остается надежда собственно на Иран. Только чтобы превратить эту страну в хаб для желающих жить в Евросоюзе, Западу надо, как минимум, нормализовать с ней отношения. А пока переговоры о восстановлении «ядерной сделки» и даже не о снятии, а об ослаблении американских антииранских санкций далеки от завершения.

* Запрещенная в России террористическая организация.