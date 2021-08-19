Боррель призвал ЕС не дать России и Китаю контролировать ситуацию в Афганистане

Верховный представитель Евросоюза по внешней политике и безопасности Жозеп Боррель считает, что ЕС не должен позволить России и Китаю контролировать ситуацию в Афганистане.

«Мы не можем позволить Китаю и РФ контролировать ситуацию вокруг Афганистана», – цитирует «РИА Новости» выступление Борреля перед депутатами Европейского парламента.

По словам главы внешнеполитического ведомства ЕС, сейчас обсуждается будущее Афганистана, возможное формирование правительства национального единства, в котором могут участвовать различные политические силы, в том числе представители бывшего правительства.

«Мы сталкиваемся с совершенно новой трагической реальностью в Афганистане, это настоящая катастрофа для афганцев, для авторитета Запада, для развития международных отношений», – сказал Боррель.

17 августа «Эксперт» сообщал, что министр иностранных дел РФ Сергей Лавров заявил, что Россия не будет спешить с признанием власти движения «Талибан» (признано в России террористическим и запрещено) в Афганистане.

«Мы не торопимся с признанием так же, как и все остальные страны... Также мы наблюдаем позитивные процессы на улицах Кабула, где ситуация достаточно спокойная и талибы в целом эффективно обеспечивают правопорядок», – сказал Лавров.

Он выразил надежду, что диалог «Талибана» с лидерами политических сил Афганистана завершится формированием инклюзивных переходных структур правительства страны. «Буквально в эти дни, как я понимаю, в эти часы может даже, идет разговор с представителем талибов. Я очень надеюсь, что он завершится договоренностью о том, чтобы афганцы сформировали инклюзивные, как принято говорить, переходные структуры как важный шаг к полной нормализации обстановки в этой многострадальной стране», – добавил глава МИД РФ.

23 июня Эксперт писал, что глава МИД РФ Сергей Лавров отмечал, что заявление, которое сделали представители движения «Талибан» в ходе их переговоров в Москве, позволяет говорить о том, что это «вменяемые люди».

«Недавно талибское руководство было в Москве, наш представитель с ними встречался, – цитирует министра иностранных дел РИА Новости. – Они очень чётко заявили, что не имеют никаких планов создавать проблемы для центральноазиатских соседей Афганистана. Что они будут бескомпромиссно продолжать бороться с ИГИЛ (признано в России террористической организацией и запрещено – «Эксперт»), а также то, что готовы обсуждать с жителями Афганистана политическое устройство государства».

Как пояснил Лавров, ранее талибов все обвиняли в том, что они хотят создать исламский эмират на основе законов шариата.

«Но заявление, которое сделали представители Талибана в Москве, посылает важный сигнал миру – они вменяемые люди», – резюмировал глава МИД РФ, призвав при этом власти в Кабуле как можно скорее начать переговоры с талибами.

Ранее сообщалось, что лидеры Талибана обсуждают с российской стороной вопрос снятия санкций с движения. Об этом заявил представитель политического офиса движения в Дохе Сухейль Шахин по итогам визита в Москву.

Напомним, делегация движения посетила нашу страну 8-9 июля. В российской столице представители Талибана провели встречу со спецпредставителем президента РФ по Афганистану, директором второго департамента Азии российского внешнеполитического ведомства Замиром Кабуловым.

«Мы обратились к российским властям с просьбой исключить движение из санкционного списка (СБ ООН)», – подчеркнул Шахин.