Доллар достиг девятимесячного максимума после публикации «минуток» ФРС

Из так называемых «минуток», протоколов июльского заседания Федеральной резервной системы (ФРС), опубликованных 18 августа, следует, что во второй половине года главный банка США начнет постепенно сворачивать программу количественного смягчения (QE), если экономика продолжит успешно восстанавливаться после коронавирусной пандемии. Еще одним важным условием является существенное улучшение обстановки на рынке труда. Речь идет об ежемесячных закупках американским центробанком гособлигаций приблизительно на 120 млрд долларов для поддержки первой экономики планеты в трудные времена пандемии. Специалисты ожидают начала сворачивания QE в октябре или ноябре, но некоторые специалисты полагают, что это произойдет еще раньше. Возможно, уже в следующем месяце.

«Мы ориентировочно ждем объявления о начале сворачивания программы количественного смягчения на сентябрьском заседании Комитета по операциям на открытом рынке (FOMC),- говорит главный экономист ING Джеймс Найтли.- В таком случае реальное замедление покупок гособлигаций начнется уже в октябре».

Результатом ожиданий инвесторов стал резкий рост американской валюты, достигшей в четверг, 19 августа, девятимесячного максимума. Индекс доллара прибавил 0,26% и повысился до 93,502, максимума после 5 ноября 2020 года. По отношению к евро американский доллар вырос до 1,16655 за евро, к иене – до 110,225 иен, к фунту стерлингов до 1,3712 за фунт, к канадскому доллара до 1,2699 и юаню – до 6,4996 и к рублю - до 74,20 за доллар.

Обычно сокращение закупок госдолга положительно влияет на доллар, потому что ФРС тем самым снижает объем наличности в финансовой системе США.

На следующей неделе внимание инвесторов и специалистов будет приковано к городку Джексон-Хоул на западе Вайоминга, где с 26 по 28 августа пройдет ежегодный симпозиум. Ожидается, что на нем высокопоставленные сотрудники ФРС вновь будут говорить о сворачивании QE, что, в свою очередь, даст новый толчок к укреплению американской валюты. Раннее начало сворачивания программы скорее всего позволит ФРС начать повышать ключевую ставку уже во второй половине 2022 года.

На фоне укрепления американской валюты, как обычно, снижается цена нефти, на которую крайне негативно влияет новая волна пандемии и появление агрессивного штамма «Дельта», а также золота. В среду сильно упали акции американских компаний. Так, индексы S&P и Dow, установившие накануне очередные рекорды, к закрытию торгов упали более чем 1%.