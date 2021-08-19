Dow, S&P и Nasdaq понесли потери

В США опубликован протокол июльского заседания Федеральной резервной системы (ФРС), из которого следует, что все больше членов Комиссии по открытым рынкам (FOMC) считают необходимым постепенное сворачивание программ поддержки экономики страны. Если статистика будет сильной, то программы выкупа активов будут завершены уже до конца текущего года, и это лишит рынки огромного количества ликвидности.

Но определенности в этом вопросе нет и быть не может. Так, глава ФРС Джером Пауэлл считает, что пока не понятно, как экономика США справится с очередным всплеском заболеваемости COVID-19. «Пока не ясно, окажет ли штамм "дельта" заметное влияние на экономику, будем смотреть», — передает «Интерфакс» слова Пауэлла.

Не в пользу сворачивания поддержки и статистика: в июле в Америке произошло более существенное, чем ожидалось, падение числа новостроек. Число домов, строительство которых было начато в этом месяце, сократилось на 7% относительно июня. Эксперты прогнозировали снижение, но лишь на 2,6%.

И все же «ястребиные» настроения в ФРС становятся все сильнее, а инвесторы чутко на них реагируют. В результате вчера индекс Dow Jones к закрытию торгов снизился на 1,08%, до 34960,69 пункта. Standard & Poor's 500 потерял 1,07%, опустившись до 4400,27 пункта. Nasdaq Composite снизился на 0,89%, до 14525,91 пункта.

Два главных фактора остаются доминирующими на финансовых рынках, отмечает ведущий аналитик управления анализа рынков «Открытие Брокер» Андрей Кочетков. Протокол последнего заседания ФРС показал, что американский регулятор уже формально начал обсуждать проблему сокращения покупки облигаций, планируя приступить к этому до конца года.

Кроме того, продолжается распространение Delta-штамма коронавируса, говорит эксперт. В Японии не успели расширить зону охвата карантинных мер, а уже зарегистрирован очередной антирекорд заболеваемости. В Китае сохраняются меры социальной дистанции. В Новой Зеландии Резервный банк отказался от планов повышения ставки после того, как был введен общенациональный карантин. Да и в самих США продолжается рост числа заболевших и госпитализированных.

Соответственно, указывает Андрей Кочетков, комбинация ожиданий ужесточения денежной политики ФРС и риски очередного замедления мировой экономики на фоне роста заболеваемостиCOVID-19-Delta ухудшает настроение инвесторов. Поэтому мы и наблюдаем падение американских и азиатских индексов, ослабление валют риска, включая рубль, а также негативную динамику сырьевых контрактов, отмечает эксперт.

Похоже, что основные события недели, предопределяющие дальнейший ход движений на Уолл-стрит сегодня и завтра, уже позади, отмечает, в свою очередь, шеф-аналитик TeleTrade Пётр Пушкарёв. И в их числе блок не самой однозначной корпоративной отчётности от ряда крупнейших американских ритейлеров. В то же время вряд ли стоит рассматривать в качестве действительно ключевого драйвера протоколы ФРС, опубликованные в среду вечером за пару часов до закрытия бирж.

Индекс широкого рынка S&P 500, до этого момента торговавшийся достаточно нейтрально, среагировал на выход протоколов итоговым снижением на 1,07%. Позднее фьючерсные торги по S&P 500 на Азии и в первый час европейской сессии опустили значения индекса поглубже, пока до уровня чуть ниже 4,365 пунктов к моменту написания материала.

Это может означать, говорит эксперт, что сегодня торги по бумагам многих эмитентов начнутся с дополнительного снижения котировок, если только уже подхватившая с утра первый импульс снижения Европа не отыграет большую часть потерь к моменту старта торгов в Нью-Йорке. Но пока что пан-европейский индекс Euro Stoxx 50 опустился к 10 часам утра по Москве более чем на 1,5% в район 4,120 пунктов, и динамика дня может быть как минимум смешанной.

Поэтому, полагает Пушкарев, разброс колебаний и на американском рынке сегодня может быть больше обычного, волатильность ожидается высокой, вполне вероятен и тест ближайшей технической поддержки 4,310-4,330 по S&P 500, а фьючерсы на промышленный индекс Доу-Джонса, уже успевшие протестировать низы начала августа в районе 14,600 пунктов, могут опуститься в моменте по инерции ещё на 250-300 пунктов.

Однако шансов на по-настоящему серьёзную распродажу по широкому спектру эмитентов на американских биржах не так много. Более вероятно, говорит аналитик, что очень многие инвесторы предпочтут занять сегодня по Америке рационально-выжидательную позицию. Да и с идеей скупки подешевевших бумаг с дисконтом наиболее здравые участники рынка постараются повременить до завтра, оттягивая свои решения по концу недели как можно дольше.

Что касается самого содержания протоколов ФРС, то, говорит Петр Пушкарев, вчерашний релиз не содержал ни конкретных цифр, ни даже указания, начнётся ли этот процесс уже с октября или, например, с декабря. Факт тот, что объёмы денежных стимулов и после этого наверняка останутся значительными: хотя бы потому, что деньги эти так нужны для реализации инфраструктурных и социальных планов администрации Байдена суммарно ещё более чем на 4,5 трлн долларов.

Как предполагает аналитик, вчерашняя тревога рынков вполне могла оказаться ложной, а срабатывание ордеров на закрытие позиций по ряду эмитентов наверняка происходило больше механически, делалось широко и с применением роботизированных систем, которые таким образом реагировали на общий неоднозначный фон недели. Отчёты же ритейлеров, которые и создали этот фон, дали существенный разнобой.

Допустим, непосредственно вчера сеть магазинов Lowe's, которая реализует товары для создания домашнего уюта и мебель, отчиталась и дала прогнозы на следующий квартал настолько хорошо, что её акции в процессе торгов взлетели почти на 10%, Зато другой более крупный продавец в том же сегменте, The Home Depot, хотя и выдал высокие цифры прибыли и выручки по II кварталу, но явно не оправдал ожиданий по планам на второе полугодие, озвученным руководством самой же компании. Как результат, эти акции проседали вниз в моменте до 5% во вторник, и вчера не смогли отыграть большую часть потерь.

Упала по итогам вчерашних торгов на 1,06% и шикарно отчитавшаяся накануне сеть крупнейших в стране скидочных супермаркетов Walmart, которая все же не смогла преодолеть по ценам планку максимумов ноября 2020 года и в итоге снизилась. Аналогичную динамику вниз, на 2,78%, продемонстрировала и сеть Target, сильно перекупленная до этого на ожиданиях.

На схожей инерционной волне снижения и осторожности находились вчера и другие бигтехи, акции социальной сети Facebook и на другом конце спектра — акции энергетического сектора, которые вчера опускались ещё и под влиянием снижения нефтяных цен в район $67 за баррель Brent.

Таким образом, считает Петр Пушкарев, движения сегодняшнего дня будут, вероятнее всего, определяться тем, насколько инерция прошедших суток будет глубоко и быстро переварена консенсусом рынка наряду со всем набором корпоративных новостей и вялыми сигналами от американского регулятора. Если инерционное движение не зайдёт сегодня слишком глубоко, и его не подхватят активно под конец дня и дальше по второму кругу европейские биржи, то ещё до завтрашнего дня биржа может вернуться к более штатному режиму инвестиционной активности и даже не исключено, что сформировать основу для нового умеренного витка среднесрочного ралли.