EN+ Group наращивает капитальные затраты

Капитальные затраты EN+ Group в первом полугодии 2021 года составили 693 млн долларов США (увеличение на 40,9% год к году). Капитальные затраты Энергетического сегмента составили 139 млн долларов США в первом полугодии 2021 года против 101 млн долларов США в первом полугодии 2020 года. Капитальные затраты Металлургического сегмента составили 554 млн долларов США в первом полугодии 2021 года против 401 млн долларов США в первом полугодии 2020 года.

Русал уже увеличил прогноз капитальных затрат по 2021 году до 1,1-1,3 млрд долларов.

Это может негативно сказаться на финансовых результатах Группы во втором полугодии 2021 года в связи с введением экспортных пошлин на металлургическую продукцию: помимо продолжающих инвестиций в Тайшетский завод, достройку которого придется продолжать и во втором квартале, также заявлена программа модернизации алюминиевых заводов с оцененным бюджетом в 4,9 млрд долларов. Энергетический сегмент ранее сообщал, что хочет участвовать в строительстве Тельмамской ГЭС на БАМ, Компания упоминала о проектах по производству водорода, разрабатывает стратегию по декарбонизации, сумма инвестиций в эти проекты пока не названа.

Капитальные затраты энергетического сегмента на поддержание основных фондов составили 47% от общих капитальных затрат Энергетического сегмента. Рост во многом обусловлен частичным переносом работ с прошлого года и началом реализации программы по модернизации ТЭЦ. Энергетический сегмент Группы продолжил инвестиции в техническое присоединение к своей инфраструктуре электроснабжения, повышение эффективности ТЭЦ, реализацию программы «Новая энергия». В марте 2021 года Группа запустила подстанцию «Озерная», которая обеспечит Тайшетский алюминиевый завод гидроэлектроэнергией. В рамках реализации программы «Новая Энергия» начались работы по замене очередного гидроагрегата на Иркутской ГЭС. На данный момент старый гидроагрегат разобран, ведутся работы по установке нового. В 1 полугодии 2021 года на Братскую ГЭС было доставлено новое рабочее колесо, ведутся монтажные работы.

Капитальные затраты Металлургического сегмента составили 554 миллиона долларов США (рост на 38,2% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года), при этом капитальные затраты на поддержание основных фондов составили 67% от общей суммы.