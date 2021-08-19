En+ Group отчиталась за первое полугодие хуже ожиданий аналитиков

Компания En+ Group опубликовала финансовые результаты за первое полугодие 2021 года. Несмотря на растущую выручку, результаты оказались хуже прогнозов аналитиков.

Выручка En+ Group выросла до 6 506 млн долларов США. Консенсус-прогноз ожидал ее роста до 6 611 млн долларов, то есть результат оказался на 1,6% ниже прогноза аналитиков. EBITDA компании оказалась на 3% ниже прогнозов аналитиков.

Аналитики отмечают, что хуже ожиданий оказался рост по выручке энергетического сегмента, который составил всего 6,9% год к году в связи с динамикой курса рубля и снижением цены на электроэнергию.

Капитальные затраты группы при этом выросли год к году на 41% - выше прогнозов аналитиков. Исполнительный председатель

Совета директоров En+ Group Лорд Баркер назвал результаты «стабильными».