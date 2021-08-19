«Газпром» готов в 2021 году поставлять газ по «Северному потоку – 2»

«Газпром» заявил, что готов начать поставки природного газа в ЕС по трубопроводу «Северный поток – 2» уже в этом году. «По газопроводу "Северный поток – 2" в текущем году может быть поставлено 5,6 миллиарда кубических метров газа», – цитирует заявление компании «РИА Новости».

На данный момент «Северный поток – 2» построен на 99%, однако Оператор проекта – Nord Stream 2 AG – не называет точных сроков окончания его строительства. Появившиеся ранее в СМИ сообщения о завершении строительства газопровода 23 августа в компании назвали «спекуляциями». «Мы не можем подтвердить спекуляции, запущенные несколькими СМИ, относительно дат, а также неправильное толкование, касающееся завершения трубоукладки и строительства всего трубопровода», – заявили в пресс-службе Nord Stream 2 AG. Кроме завершения строительства и пуско-наладочных работ, газопроводу предстоит пройти сертификацию в ЕС.

16 августа «Эксперт» сообщал, что стоимость срочного контракта – сентябрьского фьючерса на индекс газового хаба TTF на ICE Futures по итогам аукциона подскочила до 48,05 евро за тысячу кВт.ч, или 585 долларов США за тысячу кубометров природного газа.

Рост цен на газ происходит в странах Евросоюза на фоне низких запасов газа в подземных газовых хранилищах, нежелании «Газпрома» покупать дополнительные транзитные мощности украинской газотранспортной системы и резком падении прокачки газа по газопроводу «Ямал-Европа» (соединяющему Россию, Белоруссию, Польшу и Германию).

11 августа «Эксперт» писал, что поставки газа по газопроводу «Ямал-Европа» утром 11 августа упали в полтора раза к среднему уровню предыдущего дня, сообщает «Интерфакс» со ссылкой на данные германского газотранспортного оператора Gascade.

Во вторник 10 августа в среднем по магистрали поставлялось на входе в газотранспортную систему ФРГ по 1,5 млн кубометров в час, то с началом среды поток снизился до 1 млн кубов в час. Уточненная заявка на транзит (реноминация) на среду соответствует достигнутым уровням, свидетельствуют данные Gascade.

10 августа сообщалось, что объем поставок газа по газопроводу «Ямал-Европа» с началом вторника вырос более чем на 20%. За первый час новых газовых суток 10 августа (с 7:00 до 8:00 по московскому времени) объем поставок составил 1,8 млн куб метров в час.

С 5 августа (дня аварии на уренгойском заводе «Газпрома») поставки на входе в газотранспортную систему Германии были не выше 1,5 куб метров в час.

5 августа сообщалось, что поставки газа по газопроводу «Ямал-Европа» снизились более чем в два раза из-за аварии на Уренгойском заводе по подготовке конденсата к транспортировке в ЯНАО.

По данным германского газотранспортного оператора Gascade, большую часть дня поставки на входе в ГТС Германии составляли 2,1 млн куб. м в час. С 17 часов по Москве началось плавное снижение, за час с 18:00 до 19:00 поставки составили только 1 млн куб. м. Данные за новый час (19:00-20:00) подтвердили стабилизацию потока на этом новом уровне.

Ночью 5 августа произошел пожар на установке деэтанизации конденсата первой очереди Уренгойского завода по подготовке конденсата к транспорту (входит в ООО «Газпром переработка»). В результате была временно приостановлена поставка нефтегазоконденсатной смеси на Сургутский завод по стабилизации конденсата.